На ул. Соликамской «Пермавтоучкомбинат» намерен построить микрорайон

Posted 17 декабря 2014, 06:35
Published 17 декабря 2014, 06:35
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сегодня, 17 декабря, члены комиссии по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрели заявление ЗАО «Пермавтоучкомбинат». Заявитель просит установить на земельном участке площадью около 80 тыс. кв. м, расположенном на ул. Соликамская, 286, зону Ж-1, предполагающую строительство многоэтажных домов. Сейчас участок находится в зоне рекреации.
Член комиссии, архитектор Игорь Луговой пояснил, что намерение сменить зонирование участка у «Пермавтоучкомбината» появилось пару лет назад, однако тогда заявитель столкнулся с отказом комиссии по землепользованию и застройке. Сегодня помимо многоэтажных домов собственник участка предлагает построить муниципальный детский сад и школу, а также две подъездные дороги, со стороны ул. Лянгасова и ул. Соликамской, добавил Луговой.
«Единственное, что меня смущает: участок никак не соответствует генплану», — заявил председатель комиссии, замглавы администрации Перми Андрей Ярославцев. С этим согласилась и начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Антонина Галанова, рекомендовав заявителю «комплексно подходить к развитию этой территории».
По итогу обсуждения вопроса члены комиссии почти единогласно отказали заявителю.