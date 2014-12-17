На ул. Соликамской «Пермавтоучкомбинат» намерен построить микрорайон

Член комиссии, архитектор Игорь Луговой пояснил, что намерение сменить зонирование участка у «Пермавтоучкомбината» появилось пару лет назад, однако тогда заявитель столкнулся с отказом комиссии по землепользованию и застройке. Сегодня помимо многоэтажных домов собственник участка предлагает построить муниципальный детский сад и школу, а также две подъездные дороги, со стороны ул. Лянгасова и ул. Соликамской, добавил Луговой.