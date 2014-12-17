Райффайзенбанк: шесть месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания малому бизнесу

Posted 17 декабря 2014, 10:43
Published 17 декабря 2014, 10:43
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
При подключении любого пакета услуг компания может выбрать наиболее удобный способ оплаты услуг Райффайзенбанка — в конце каждого месяца или единовременно авансовым платежом за выбранный период обслуживания.
При единовременной оплате услуги за год клиент получает два месяца бесплатного обслуживания РКО (скидка 17%), а при оплате услуги сразу за два года период бесплатного обслуживания составит шесть месяцев (скидка 25%).
«Наша цель — строить долгосрочные и надежные партнерские отношения с клиентами, — отмечает Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанк, — поэтому мы готовы предоставлять финансовые льготы нашим клиентам. Также ни для кого не секрет, что при длительном плодотворном сотрудничестве, основанном на доверии, каждая из сторон получает нечто большее, чем просто скидку — уверенность в партнере и особое отношение».
Более подробную информацию о новых тарифах можно узнать на сайте Райффайзенбанка.
Сегодня Райффайзенбанк предлагает клиентам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям воспользоваться услугами Банк-Клиента ELBRUS Internet, мобильного Банк-Клиента ELBRUS Mobile, «SMS для Бизнеса» для оперативного контроля за движением средств на счете, а также корпоративной картой для расчетов в командировках и корпоративной картой Visa «Бизнес 24/7».