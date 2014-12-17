Райффайзенбанк: шесть месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания малому бизнесу

«Наша цель — строить долгосрочные и надежные партнерские отношения с клиентами, — отмечает Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанк, — поэтому мы готовы предоставлять финансовые льготы нашим клиентам. Также ни для кого не секрет, что при длительном плодотворном сотрудничестве, основанном на доверии, каждая из сторон получает нечто большее, чем просто скидку — уверенность в партнере и особое отношение».