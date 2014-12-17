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Posted 17 декабря 2014, 12:45

Published 17 декабря 2014, 12:45

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

С нового года запретят ввоз фруктов и овощей из стран ЕС и СНГ

С нового года запретят ввоз фруктов и овощей из стран ЕС и СНГ

17 декабря 2014, 12:45
Фото: Properm.ru.
Под карантин попали продукты из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии и стран Евросоюза.

С 1 января 2015 года вступает в силу закон, запрещающий ввозить на территорию России продукцию из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии и стран ЕС. Россельхознадзор Пермского края предупреждает, что это временные ограничения.

Под карантин попали фрукты и овощи, зелень, сухая трава, чай, орехи и другие продукты. «Запрещенку» разрешат провозить в Пермь из расчета пять килограмм на человека. На ввоз большего количества фруктов, овощей или орехов необходимо иметь разрешающий сертификат.

Без документов с начала года можно провозить не более двух букетов. Посадочный и семенной материал, а также картофель запрещено ввозить из всех стран без исключения, если нет фитосанитарного сертификата международного образца.

#Бизнес#Россельхознадзор
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