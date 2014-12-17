СПК «Мотовилихинский» планирует строить шестиэтажки в микрорайоне «Запруд»

Комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми сегодня, 17 декабря, рассмотрела предложение СПК «Мотовилихинский» в отношении земельного участка, расположенного на пересечении ул. Лядовской и ул. Журналиста Дементьева. Сейчас участок находится в зоне сельскохозяйственного использования, и, согласно планировке территории «Вышка — Запруд», на этой территории возможно размещение индивидуальных жилых домов с высотой не более 10,5 метров.