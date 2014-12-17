СПК «Мотовилихинский» планирует строить шестиэтажки в микрорайоне «Запруд»

Posted 17 декабря 2014, 08:17
Published 17 декабря 2014, 08:17
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми сегодня, 17 декабря, рассмотрела предложение СПК «Мотовилихинский» в отношении земельного участка, расположенного на пересечении ул. Лядовской и ул. Журналиста Дементьева. Сейчас участок находится в зоне сельскохозяйственного использования, и, согласно планировке территории «Вышка — Запруд», на этой территории возможно размещение индивидуальных жилых домов с высотой не более 10,5 метров.
Заявитель просит установить зону среднеплотной жилой застройки (Ж-2), чтобы иметь возможность строить шестиэтажные дома. Как заметил председатель комиссии, замглавы администрации Перми, Андрей Ярославцев, предложение СПК «Мотовилихинский» противоречит генплану. По этой причине заявление об изменении зонирования территории было отклонено комиссией.