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Posted 17 декабря 2014, 07:58

Published 17 декабря 2014, 07:58

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Пермском крае осудили мать и дочь, которые избивали своего родственника-инвалида

В Пермском крае осудили мать и дочь, которые избивали своего родственника-инвалида

17 декабря 2014, 07:58
Фото: Properm.ru.
Женщины употребляли спиртное и систематически били мужчину кулаками и предметами домашнего обихода.

Суд Юрлинского района Пермского края признал мать и дочь виновными в убийстве. Установлено, что 54-летняя женщина вместе со своей 29-летней дочерью в нетрезвом состоянии избивали своего сына и брата, который является инвалидом второй группы — малоподвижным. Женщины били родственника по лицу, телу, не только кулаками, но и подручными предметами домашнего обихода, причиняя ему физическую боль и психические страдания.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РФ по Пермскому краю, суд назначил матери три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а ее дочери, которая была ранее судима, назначено три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.

#Происшествия#Суд#Уголовное дело
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