В Пермском крае осудили мать и дочь, которые избивали своего родственника-инвалида

Суд Юрлинского района Пермского края признал мать и дочь виновными в убийстве. Установлено, что 54-летняя женщина вместе со своей 29-летней дочерью в нетрезвом состоянии избивали своего сына и брата, который является инвалидом второй группы — малоподвижным. Женщины били родственника по лицу, телу, не только кулаками, но и подручными предметами домашнего обихода, причиняя ему физическую боль и психические страдания.