Вслед за ЦБ ведущие российские банки готовятся поднять ставки по кредитам

При этом многие банки не определились, на сколько процентных пунктов повышать кредитные ставки. «Восточный экспресс» планирует повышение на 5–6 процентных пунктов, другой банк из топ-10 — минимум на 4 п.п. В банке «Авангард» о повышении ставок уже объявили официально: через десять дней по кредитам они вырастут на 6 п.п. Большинство же, скорее всего, просто ждут решений конкурентов.