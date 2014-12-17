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Posted 17 декабря 2014, 04:42

Published 17 декабря 2014, 04:42

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Вслед за ЦБ ведущие российские банки готовятся поднять ставки по кредитам

Вслед за ЦБ ведущие российские банки готовятся поднять ставки по кредитам

17 декабря 2014, 04:42
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Центробанк
Большинство из участников рынка пока не могут определиться с размером повышения и замерли в ожидании решений конкурентов.

Российские банки по-разному отреагировали на вчерашнее повышение Центробанком ключевой ставки до 17%, пишет «Коммерсантъ».

Ведущие банки с госучастием, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, опровергли слухи о приостановке кредитования. Представители этих финансовых организаций единогласно заявили, что будут осторожными с увеличением ставок, все решения будут приниматься исходя из текущей экономической ситуации.

В частном Альфа-Банке изданию подтвердили грядущее повышение ставок по вкладам и кредитам физлицам, это может произойти уже сегодня.

Приостановку кредитования подтвердили в таких розничных кредитных учреждениях, как Связной Банк, ОТП-банк и «Кредит Европа банк».

Топ-менеджер одного из банков :— Кредитовать по высоким ставкам сейчас означало бы сознательно идти на неплатежи в будущем, когда финансовое положение таких заемщиков ухудшится. Если ситуация не ухудшится и стабилизируется, подорожавшие кредиты люди погасят досрочно, а это снова потенциальные убытки для банков.

Вместо приостановки кредитования некоторые банки пошли на хитрость и ужесточили требования к потенциальным заемщикам, в связи с чем число отказов возросло на 15–20%.

При этом многие банки не определились, на сколько процентных пунктов повышать кредитные ставки. «Восточный экспресс» планирует повышение на 5–6 процентных пунктов, другой банк из топ-10 — минимум на 4 п.п. В банке «Авангард» о повышении ставок уже объявили официально: через десять дней по кредитам они вырастут на 6 п.п. Большинство же, скорее всего, просто ждут решений конкурентов.

В то же время прогнозировать темпы роста розницы банкиры официально не берутся. В такой ситуации поддержать розничный кредитный рынок готовится Центробанк, отменив ограничение полной стоимости кредитов с Нового года.

Пресс-служба Центробанка :— С учетом существенного изменения в четвертом квартале 2014 года рыночной ситуации на кредитном рынке Банк России рассматривает вопрос о приостановлении применения предельного значения ПСК в первом и втором кварталах 2015 года.
#Банки#Центробанк
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