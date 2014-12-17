Вслед за ЦБ ведущие российские банки готовятся поднять ставки по кредитам

Posted 17 декабря 2014, 04:42
Published 17 декабря 2014, 04:42
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Российские банки по-разному отреагировали на вчерашнее повышение Центробанком ключевой ставки до 17%, пишет «Коммерсантъ».
Ведущие банки с госучастием, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, опровергли слухи о приостановке кредитования. Представители этих финансовых организаций единогласно заявили, что будут осторожными с увеличением ставок, все решения будут приниматься исходя из текущей экономической ситуации.
В частном Альфа-Банке изданию подтвердили грядущее повышение ставок по вкладам и кредитам физлицам, это может произойти уже сегодня.
Приостановку кредитования подтвердили в таких розничных кредитных учреждениях, как Связной Банк, ОТП-банк и «Кредит Европа банк».
Вместо приостановки кредитования некоторые банки пошли на хитрость и ужесточили требования к потенциальным заемщикам, в связи с чем число отказов возросло на 15–20%.
При этом многие банки не определились, на сколько процентных пунктов повышать кредитные ставки. «Восточный экспресс» планирует повышение на 5–6 процентных пунктов, другой банк из топ-10 — минимум на 4 п.п. В банке «Авангард» о повышении ставок уже объявили официально: через десять дней по кредитам они вырастут на 6 п.п. Большинство же, скорее всего, просто ждут решений конкурентов.
В то же время прогнозировать темпы роста розницы банкиры официально не берутся. В такой ситуации поддержать розничный кредитный рынок готовится Центробанк, отменив ограничение полной стоимости кредитов с Нового года.