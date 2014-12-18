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Posted 18 декабря 2014, 11:32

Published 18 декабря 2014, 11:32

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

29-летнюю жительницу Кунгура будут судить за убийство трехмесячного сына

29-летнюю жительницу Кунгура будут судить за убийство трехмесячного сына

18 декабря 2014, 11:32
Фото: Properm.ru.
В момент совершения преступления женщина была пьяна.

В Кунгуре завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, в ночь на 28 июля 2014 года обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, избила своего трехмесячного сына, после чего ребенок скончался в этот же день, в ГБУЗ ПК «Кунгурская центральная городская больница».

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю, сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Уголовное дело#Скорая помощь
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