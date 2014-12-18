29-летнюю жительницу Кунгура будут судить за убийство трехмесячного сына

Posted 18 декабря 2014, 11:32
Published 18 декабря 2014, 11:32
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Кунгуре завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным следствия, в ночь на 28 июля 2014 года обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, избила своего трехмесячного сына, после чего ребенок скончался в этот же день, в ГБУЗ ПК «Кунгурская центральная городская больница».
Как сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю, сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.