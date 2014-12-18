Администрация Перми планирует ускорить начало строительства квартала №179

Posted 18 декабря 2014, 13:08
Published 18 декабря 2014, 13:08
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В администрации Перми состоялось совещание по вопросу застройки квартала №179, ограниченного улицами Г. Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов велел оказать максимальную административную помощь инвестору для сокращения сроков до начала строительства. Чиновникам предстоит решить вопросы организации выездов с территории квартала на улицы Революции и Куйбышева и содействовать в разработке документации по планировке территории.
Сити-менеджер также отметил, что в квартале необходимо построить как минимум один детский сад. На встрече обсуждались примерные параметры строительства данного соцобъекта и условия передачи его в муниципальную собственность.
В квартале №179 планируется разместить комплекс многофункциональных жилых домов высотой до 30 этажей с подземным и наземным паркингом. Площадь жилья составит 167 тысяч кв. метров, коммерческая — 10 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций составляет более 9 млрд рублей.