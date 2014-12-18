Администрация Перми планирует ускорить начало строительства квартала №179

В администрации Перми состоялось совещание по вопросу застройки квартала №179, ограниченного улицами Г. Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов велел оказать максимальную административную помощь инвестору для сокращения сроков до начала строительства. Чиновникам предстоит решить вопросы организации выездов с территории квартала на улицы Революции и Куйбышева и содействовать в разработке документации по планировке территории.