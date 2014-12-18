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Posted 18 декабря 2014, 13:08

Published 18 декабря 2014, 13:08

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Администрация Перми планирует ускорить начало строительства квартала №179

Администрация Перми планирует ускорить начало строительства квартала №179

18 декабря 2014, 13:08
Фото: Properm.ru.
Самойлов поручил решить вопросы организации выездов с территории квартала на улицы Революции и Куйбышева и содействовать в разработке документации по планировке территории.

В администрации Перми состоялось совещание по вопросу застройки квартала №179, ограниченного улицами Г. Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов велел оказать максимальную административную помощь инвестору для сокращения сроков до начала строительства. Чиновникам предстоит решить вопросы организации выездов с территории квартала на улицы Революции и Куйбышева и содействовать в разработке документации по планировке территории.

Сити-менеджер также отметил, что в квартале необходимо построить как минимум один детский сад. На встрече обсуждались примерные параметры строительства данного соцобъекта и условия передачи его в муниципальную собственность.

В квартале №179 планируется разместить комплекс многофункциональных жилых домов высотой до 30 этажей с подземным и наземным паркингом. Площадь жилья составит 167 тысяч кв. метров, коммерческая — 10 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций составляет более 9 млрд рублей.

#Недвижимость
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