«Демоны велели»: екатеринбурженка перерезала горло своей 7-летней дочери

Когда на место ЧП приехали полиция и следователи, они увидели, что на полу однокомнатной квартиры лежит практически обезглавленное тело девочки. На вопрос полицейских, зачем Надежда так поступила с дочерью, женщина хладнокровно ответила, что так ей велели демоны.