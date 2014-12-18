«Демоны велели»: екатеринбурженка перерезала горло своей 7-летней дочери

Posted 18 декабря 2014, 03:27
Published 18 декабря 2014, 03:27
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сегодня в 19:35 в дежурную часть отдела полиции №10 Екатеринбурга позвонил житель пятиэтажного дома на улице Билимбаевской. Мужчина сообщил, что к нему пришла 40-летняя соседка Надежда. Она рассказала об убийстве собственной семилетней дочери Яны и попросила вызвать полицию, сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.
Когда на место ЧП приехали полиция и следователи, они увидели, что на полу однокомнатной квартиры лежит практически обезглавленное тело девочки. На вопрос полицейских, зачем Надежда так поступила с дочерью, женщина хладнокровно ответила, что так ей велели демоны.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские и следователи. Решается вопрос об аресте подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетней»), сообщили в СУ СК по Свердловской области. Как уточняют следователи, Надежда, вероятнее всего, будет отправлена на психиатрическую экспертизу.
Кроме того, следователям предстоит выяснить, проводились ли ранее проверки органами системы профилактики семьи, в которой проживала и воспитывалась 7-летняя Яна. Если будут обнаружены факты нарушения действий конкретных должностных лиц, то им будет дана самая жесткая правовая оценка.