Инженер УК, по вине которой на пермячку упала бетонная плита, получила условный срок

Posted 18 декабря 2014, 11:52
Published 18 декабря 2014, 11:52
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении инженера отдела технического контроля ООО УК «Жилсервис». Приговором суда установлено, что женщина, занимая указанную должность, с нарушением требований безопасности жизни и здоровья потребителей, проводила осмотры общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении компании «Жилсервис».
В частности, при очевидности аварийного состояния крепления перегородок в конструкции входных групп подъездов дома по адресу ул. Коломенская, 32, осужденная не указала это в соответствующем акте осмотра. В результате преступной халатности инженера, которая должна была принять незамедлительные меры к устранению опасности, 13 марта вечером произошел несчастный случай: на 29-летнюю женщину обрушилась бетонная плита, которая служит перегородкой между входом в подъезд и мусоропровод. Очевидцы случившегося пытались самостоятельно достать пострадавшую из-под плиты, однако, им это не удалось. Женщина была доставлена в больницу с травмами головы, груди, таза. 16 марта утром пострадавшая скончалась.
Суд приговорил виновную к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, со штрафом в 300 тыс. рублей. До вынесения приговора осужденная и управляющая компания в полном объеме компенсировали матери и супругу погибшей моральный вред в сумме 1 млн рублей.