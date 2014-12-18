Инженер УК, по вине которой на пермячку упала бетонная плита, получила условный срок

В частности, при очевидности аварийного состояния крепления перегородок в конструкции входных групп подъездов дома по адресу ул. Коломенская, 32, осужденная не указала это в соответствующем акте осмотра. В результате преступной халатности инженера, которая должна была принять незамедлительные меры к устранению опасности, 13 марта вечером произошел несчастный случай: на 29-летнюю женщину обрушилась бетонная плита, которая служит перегородкой между входом в подъезд и мусоропровод. Очевидцы случившегося пытались самостоятельно достать пострадавшую из-под плиты, однако, им это не удалось. Женщина была доставлена в больницу с травмами головы, груди, таза. 16 марта утром пострадавшая скончалась.