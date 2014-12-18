ООО «Истомин», продающее квартиры в малоэтажках, признано недобросовестным застройщиком

В числе «недобросовестных застройщиков» оказался Игорь Истомин, директор ООО «Истомин», продававшего квартиры в малоэтажных домах, построенных без разрешения на строительство. Всего застройщик имеет пять объектов, в «черный» список попали два из них, расположенные в Кировском районе Перми, по ул. Парусная, 5 и ул. Танцорова, 26а.