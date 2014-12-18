ООО «Истомин», продающее квартиры в малоэтажках, признано недобросовестным застройщиком

Posted 18 декабря 2014, 10:04
Published 18 декабря 2014, 10:04
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми совместно с краевым министерством ЖКХ составил «черный список» застройщиков, которые привлекли деньги горожан и не выполнили свои обязательства. Также в перечень нерадивых строителей попали организации, которые ведут строительство без необходимых разрешительных документов.
В числе «недобросовестных застройщиков» оказался Игорь Истомин, директор ООО «Истомин», продававшего квартиры в малоэтажных домах, построенных без разрешения на строительство. Всего застройщик имеет пять объектов, в «черный» список попали два из них, расположенные в Кировском районе Перми, по ул. Парусная, 5 и ул. Танцорова, 26а.
Кроме «Истомина» в число нерадивых застройщиков вошли ООО «ПО «Пермпромжилстрой», ООО «СтройСфера», ООО «Пермгражданстрой», ООО «Алиас», ООО «Солдес-Строй», ТСЖ «Давыдова 11». Пермяки знают эти компании по их незавершенным объектам — долгостроям на ул. Екатерининская, 175, ул. Челюскинцев, 23, ул. Мира, 5а, ул. Давыдова, 11 и ул. Декабристов, 97.
Директора ООО «Солдес Строй», которое возводило многоэтажный дом на ул. Декабристов, 97, Михаила Ощепкова, будут судить закражу 75 млн рублей у дольщиков.