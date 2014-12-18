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Posted 18 декабря 2014, 05:25

Published 18 декабря 2014, 05:25

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Пермская полиция ищет пострадавших вкладчиков «РуссИнвестГрупп»

Пермская полиция ищет пострадавших вкладчиков «РуссИнвестГрупп»

18 декабря 2014, 05:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
В отношении руководителя организации заведено уголовное дело о мошенничестве.

В Перми расследуется уголовное дело об очередной финансовой пирамиде. В мошенничестве обвиняется руководитель ООО «РуссИнвестГрупп» (ранее ООО «Кредитор»).

По версии следствия, компания заключала договоры по вкладам, обещая клиентам от 10 до 15% ежемесячно. С лета 2014 года организация прекратила выплачивать проценты и возвращать деньги вкладчикам. Компания «РуссИнвестГрупп» просто прекратила свою деятельность.

Офисы компании были по всей стране, в Перми представители организации находились по адресу ул. Екатерининская,141.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг возможных потерпевших. Контактные телефоны для обращения пермяков указаны на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, за несколько лет пермяки потеряли более 1 млрд рублей на инвестировании в призрачные проекты. Только официально почти 10 тыс. человек признали себя обманутыми. Читайте наш обзор «11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества».

#Банки#Кругом обман
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