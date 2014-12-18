Пермская полиция ищет пострадавших вкладчиков «РуссИнвестГрупп»

Posted 18 декабря 2014, 05:25
Published 18 декабря 2014, 05:25
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Перми расследуется уголовное дело об очередной финансовой пирамиде. В мошенничестве обвиняется руководитель ООО «РуссИнвестГрупп» (ранее ООО «Кредитор»).
По версии следствия, компания заключала договоры по вкладам, обещая клиентам от 10 до 15% ежемесячно. С лета 2014 года организация прекратила выплачивать проценты и возвращать деньги вкладчикам. Компания «РуссИнвестГрупп» просто прекратила свою деятельность.
Офисы компании были по всей стране, в Перми представители организации находились по адресу ул. Екатерининская,141.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг возможных потерпевших. Контактные телефоны для обращения пермяков указаны на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.
Напомним, за несколько лет пермяки потеряли более 1 млрд рублей на инвестировании в призрачные проекты. Только официально почти 10 тыс. человек признали себя обманутыми. Читайте наш обзор «11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества».