Пермская полиция ищет пострадавших вкладчиков «РуссИнвестГрупп»

Напомним, за несколько лет пермяки потеряли более 1 млрд рублей на инвестировании в призрачные проекты. Только официально почти 10 тыс. человек признали себя обманутыми. Читайте наш обзор «11 финансовых пирамид с поражающим размахом мошенничества».