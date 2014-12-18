Пермской компании грозит штраф в 200 тысяч рублей за рекламу алкоголя на Ленина

Федеральное законодательство запрещает рекламировать алкоголь с использованием рекламных конструкций, монтируемых на крышах, внешних стенах зданий или вне их. Кроме того, закон «О рекламе» не разрешает рекламу алкоголя с содержанием этилового спирта пять и более процентов.