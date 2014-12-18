Пермской компании грозит штраф в 200 тысяч рублей за рекламу алкоголя на Ленина

Posted 18 декабря 2014, 06:09
Published 18 декабря 2014, 06:09
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Пермские антимонопольщики после получения жалобы от жителя города возбудили дело по факту рекламы крепкого алкоголя, размещенной на светодиодном табло по адресу ул. Ленина, 83. Сотрудники Пермского УФАС выехали на место установки табло, зафиксировав факт рекламы алкоголя. В управлении по развитию потребительского рынка администрации Перми пояснили, что деятельность по данному адресу осуществляет ООО «Торговая компания «Стратегия».
Федеральное законодательство запрещает рекламировать алкоголь с использованием рекламных конструкций, монтируемых на крышах, внешних стенах зданий или вне их. Кроме того, закон «О рекламе» не разрешает рекламу алкоголя с содержанием этилового спирта пять и более процентов.
«Реклама алкоголя на улицах города недопустима. В данной ситуации ответственность за нарушение законодательства возлагается на рекламораспространителя, то есть на ООО «Торговая компания «Стратегия». В случае, если факт нарушения подтвердится, организации грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей», — сообщила заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева.
Заседание комиссии Пермского УФАС России по данному делу назначено на 22 января.