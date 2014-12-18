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Posted 18 декабря 2014, 05:41

Published 18 декабря 2014, 05:41

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

ПГНИУ вошел в ТОП-100 университетов мира

ПГНИУ вошел в ТОП-100 университетов мира

18 декабря 2014, 05:41
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ПГНИУ
Британские эксперты оценивали участников рейтинга по девяти критериям, в том числе академической репутации, репутации среди работодателей, международным связям вузов.

Пермский государственный национальный исследовательский университет вошел в ТОП-100 вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии экспертов британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

В рейтинге ПГНИУ занял 91–100 строчки, поделив позиции с томским и двумя петербургскими вузами. Лучшими стали Московский, Карлов и Варшавский университеты.

Всего в исследовании участвовали 368 вузов из 30 стран, сообщает пресс-служба университета. Оценивали их по девяти критериям, в том числе академической репутации, репутации среди работодателей, международным связям вузов.

Бен Саутер, руководитель исследовательского департамента QS:— Университеты Восточной Европы и Центральной Азии начинают вносить свою все более значимую лепту в международное высшее образование. Сегодня они не просто конкурируют на национальном или региональном уровне, но выходят на международную арену, стимулируя инновации и продвигая свои сильные стороны как никогда раньше.

Рейтинги QS публикуются ежегодно и признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с Академическим рейтингом университетов мира (Academic Ranking of World Universities) и Рейтинг лучших университетов мира по версии британского издания Times Higher Education (The Times Higher Education World University Rankings).

В июне ПГНИУ вошел в число лучших вузов стран БРИКС, заняв 111–120 строчки рейтинга, а в ноябре попал в десятку классических университетов России по качеству приема на бюджетные места в высшие учебные заведения.

#Общество#ПГНИУ#Университет
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