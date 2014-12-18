Райффайзенбанк стал новым партнером программы «ФИМ Целевой» МСП Банка

«Райффайзенбанк активно работает с компаниями среднего бизнеса и нацелен на дальнейший рост кредитования в данном сегменте. Сотрудничество с МСП Банком позволяет предоставлять среднему бизнесу средства для инвестиций с хорошими ценовыми параметрами на длительный срок. Это дает возможность клиентам Райффайзенбанка инвестировать в модернизацию производства и снижать издержки, что в текущей рыночной ситуации очень актуально. Поскольку большая доля наших клиентов — это производственные компании, мы верим, что данный продукт будет востребован в нашем банке», — отмечает Дмитрий Харин, начальник управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка.