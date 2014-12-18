Райффайзенбанк стал новым партнером программы «ФИМ Целевой» МСП Банка

Posted 18 декабря 2014, 05:23
Published 18 декабря 2014, 05:23
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Кредитные средства организации смогут направить на поддержку инноваций и модернизацию производственной деятельности предприятий, на приобретение нематериальных активов (патентов, лицензий и т.д.), на строительство и реконструкцию объектов недвижимости, необходимых для ведения производственной деятельности, а также на приобретение и ремонт основных средств.
«Райффайзенбанк активно работает с компаниями среднего бизнеса и нацелен на дальнейший рост кредитования в данном сегменте. Сотрудничество с МСП Банком позволяет предоставлять среднему бизнесу средства для инвестиций с хорошими ценовыми параметрами на длительный срок. Это дает возможность клиентам Райффайзенбанка инвестировать в модернизацию производства и снижать издержки, что в текущей рыночной ситуации очень актуально. Поскольку большая доля наших клиентов — это производственные компании, мы верим, что данный продукт будет востребован в нашем банке», — отмечает Дмитрий Харин, начальник управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка.
«В соответствии с нашей стратегией мы делаем упор на поддержку предприятий, реализующих долгосрочные инвестиционные проекты, заинтересованных в модернизации оборудования и наращивании объемов производства. Мы надеемся, что сотрудничество с Райффайзенбанком позволит расширить наши возможности по поиску и поддержке значимых бизнес-проектов, направленных на расширение производственной деятельности и создание новых рабочих мест в регионах», — отметил руководитель Дирекции «Фронт-офис» МСП Банка Михаил Афанасьев.