Росстат: из-за резкого скачка инфляции за год россияне обеднели почти на 5%

Темпы роста инфляции в ноябре ускорились по сравнению с предыдущим месяцем в 1,6 раза. Если за весь период с января по ноябрь она составляла 7,5%, то к 15 декабря выросла сразу до 9,7%. За сутки цены на товары растут более чем в три раза быстрее, чем это происходило в декабре прошлого года.