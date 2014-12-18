Росстат: из-за резкого скачка инфляции за год россияне обеднели почти на 5%

Posted 18 декабря 2014, 05:49
Published 18 декабря 2014, 05:49
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
По данным Росстата, реальные денежные доходы населения в ноябре упали на 4,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишут «Ведомости». С января по ноябрь 2014 года падение составило 0,3%. Таких результатов не было даже в кризис 2009 года, когда реальные доходы населения выросли на 2,1%.
Темпы роста инфляции в ноябре ускорились по сравнению с предыдущим месяцем в 1,6 раза. Если за весь период с января по ноябрь она составляла 7,5%, то к 15 декабря выросла сразу до 9,7%. За сутки цены на товары растут более чем в три раза быстрее, чем это происходило в декабре прошлого года.
Причиной всплеска инфляции стала резкая девальвация рубля: за ноябрь доллар подорожал с 42 до 50 рублей. Еще одной причиной падения доходов россиян эксперты называют валютизацию: за два девальвационных пика — в марте и в конце октября — ноябре население купило 20 млрд долларов.
По мнению специалистов, падение реальных доходов в ближайшем будущем только ускорится, рост зарплат на деле станет отрицательным. Причины — разгон инфляции, завершение цикла повышения зарплат в госсекторе, снижение темпов индексации зарплат бюджетникам и рецессия экономики.
Однако даже после полуторакратной девальвации россияне все же остаются богаче, чем 10 лет назад. Особенно это касается госслужащих и пенсионеров, которые за предыдущие годы получили масштабное повышение доходов.