Сбербанк России предлагает бизнесу услугу онлайн резервирования счетов

Posted 18 декабря 2014, 04:51
Published 18 декабря 2014, 04:51
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сбербанк России предлагает новую для российского финансового рынка услугу онлайн резервирования счетов, которая дает возможность представителям бизнеса быстро получить номер своего будущего расчетного счета и сразу перечислить денежные средства на него. Для этого достаточно зайти на сайт Сбербанка, заполнить заявление, указав в нем основные сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя и система тут же выдаст ему номер зарезервированного расчетного счета в рублях РФ и банковские реквизиты для перевода средств. Полученным в режиме онлайн номером счета можно тут же воспользоваться.
Клиент может выбрать наиболее удобный способ получения информации по зарезервированному счету, указав при его оформлении на сайте свой e-mail адрес и номер мобильного телефона. На мобильный телефон будет приходить информация не только о зарезервированном счете, но и о зачислении средств на него. Кроме того, посредством СМС сообщения клиенту напомнят, когда необходимо посетить отделение банка для завершающего этапа оформления счета.
Номер зарезервированного счета сохраняется за клиентом на пять рабочих дней. В течение этого срока необходимо принести в ближайшее отделение банка пакет документов для открытия расчетного счета (полный перечень документов указан на сайте Сбербанка). После получения от банка положительного заключения по пакету документов, клиент сможет осуществлять расходные операции по счету.
Зарезервированный расчетный счет должен быть открыт в течение 5 рабочих дней с даты резервирования путем предоставления комплекта документов, необходимых для открытия расчетного счета, в выбранное при заполнении заявки на сайте отделение банка. В случае, если в течение срока резервирования расчетный счет не был открыт, указанный счет автоматически аннулируется; денежные средства, полученные для зачисления на зарезервированный счет, автоматически возвращаются отправителю.
Кроме того, в преддверии новогодних праздников до 31 декабря 2014 г. Сбербанк дарит клиентам, воспользовавшимся услугой онлайн резервирования счета, бесплатное открытие расчетного счета и возможность бесплатного подключения к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн».