Сбербанк России предлагает бизнесу услугу онлайн резервирования счетов

Сбербанк России предлагает новую для российского финансового рынка услугу онлайн резервирования счетов, которая дает возможность представителям бизнеса быстро получить номер своего будущего расчетного счета и сразу перечислить денежные средства на него. Для этого достаточно зайти на сайт Сбербанка, заполнить заявление, указав в нем основные сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя и система тут же выдаст ему номер зарезервированного расчетного счета в рублях РФ и банковские реквизиты для перевода средств. Полученным в режиме онлайн номером счета можно тут же воспользоваться.