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Posted 18 декабря 2014, 05:17

Published 18 декабря 2014, 05:17

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Центробанк придумал, как поддержать устойчивость финансового сектора России

Центробанк придумал, как поддержать устойчивость финансового сектора России

18 декабря 2014, 05:17
Фото: Properm.ru.
Антикризисный список включает семь позиций.

Вечером 17 декабря Центробанк опубликовал перечень мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. Публикуем официальное сообщение без сокращений.

1. Банк России введет временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску.

2. Для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных валютах активов и обязательств на пруденциальные нормативы кредитных организаций Банк России планирует предоставить кредитным организациям временное право использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал.

3. Банк России усовершенствует механизм предоставления кредитным организациям средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного РЕПО планируется проведение дополнительных аукционов на разные сроки в случае необходимости. В рамках механизма предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами (согласно Положению № 312-П), планируется начать предоставление банкам кредитов в иностранной валюте, обеспеченных кредитными требованиями в иностранной валюте к нефинансовым организациям.

4. Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности среди всех участников финансового рынка — как кредитных, так и некредитных финансовых организаций. Для обеспечения устойчивого функционирования биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку центральному контрагенту на Московской Бирже, чтобы участники рынка были уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполнения его функций.

5. В целях расширения возможностей управления процентными рисками Банк России планирует:

— временно (до 1 июля 2015) не применять ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа);

— увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки до 3,5 процентных пунктов (вместо 2 процентных пунктов).

6. Для расширения возможностей управления кредитными рисками Банк России намерен:

— предоставить кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по ссудам, реструктурированным, например, в случае изменения валюты, в которой номинирована ссуда, вне зависимости от изменения срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки;

— предоставить кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения обусловлены действием введенных отдельными зарубежными государствами ограничительных экономических и (или) политических мер (дополнение к письму Банка России от 21.10.2014 № 184-Т);

— увеличить срок, в течение которого кредитная организация вправе не увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам заемщикам, финансовое положение, и (или) качество обслуживания долга, и (или) качество обеспечения по ссудам которых ухудшилось вследствие возникновения чрезвычайной ситуации, с 1 года до 2 лет.

— увеличить срок, в течение которого кредитная организация может не формировать резерв на возможные потери по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, сохранив при этом иные существующие минимальные требования к размеру резерва, установленные в зависимости от количества лет, отсутствия платежей по инвестиционным кредитам либо поступающих в незначительных размерах;

— отменить повышенный коэффициент риска в отношении ссуд, предоставленных лизинговым и факторинговым компаниям — участникам банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор;

— ввести пониженный коэффициент взвешивания по риску для номинированных в рублях кредитов российским экспортерам при наличии договора страхования ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России).

7. В целях поддержания устойчивости банковского сектора в условиях возросших процентных и кредитных рисков на фоне замедления российской экономики Банк России и Правительство Российской Федерации готовят меры по докапитализации кредитных организаций в 2015 году.

#Банки#Лиза алерт#Кредитование населения
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