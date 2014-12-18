Центробанк придумал, как поддержать устойчивость финансового сектора России

Posted 18 декабря 2014, 05:17
Published 18 декабря 2014, 05:17
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Вечером 17 декабря Центробанк опубликовал перечень мер по поддержанию устойчивости российского финансового сектора. Публикуем официальное сообщение без сокращений.
2. Для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных валютах активов и обязательств на пруденциальные нормативы кредитных организаций Банк России планирует предоставить кредитным организациям временное право использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал.
3. Банк России усовершенствует механизм предоставления кредитным организациям средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного РЕПО планируется проведение дополнительных аукционов на разные сроки в случае необходимости. В рамках механизма предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами (согласно Положению № 312-П), планируется начать предоставление банкам кредитов в иностранной валюте, обеспеченных кредитными требованиями в иностранной валюте к нефинансовым организациям.
4. Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности среди всех участников финансового рынка — как кредитных, так и некредитных финансовых организаций. Для обеспечения устойчивого функционирования биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку центральному контрагенту на Московской Бирже, чтобы участники рынка были уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполнения его функций.
5. В целях расширения возможностей управления процентными рисками Банк России планирует:
— временно (до 1 июля 2015) не применять ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа);
— увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки до 3,5 процентных пунктов (вместо 2 процентных пунктов).
6. Для расширения возможностей управления кредитными рисками Банк России намерен:
— предоставить кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по ссудам, реструктурированным, например, в случае изменения валюты, в которой номинирована ссуда, вне зависимости от изменения срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки;
— предоставить кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения обусловлены действием введенных отдельными зарубежными государствами ограничительных экономических и (или) политических мер (дополнение к письму Банка России от 21.10.2014 № 184-Т);
— увеличить срок, в течение которого кредитная организация вправе не увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам заемщикам, финансовое положение, и (или) качество обслуживания долга, и (или) качество обеспечения по ссудам которых ухудшилось вследствие возникновения чрезвычайной ситуации, с 1 года до 2 лет.
— увеличить срок, в течение которого кредитная организация может не формировать резерв на возможные потери по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, сохранив при этом иные существующие минимальные требования к размеру резерва, установленные в зависимости от количества лет, отсутствия платежей по инвестиционным кредитам либо поступающих в незначительных размерах;
— отменить повышенный коэффициент риска в отношении ссуд, предоставленных лизинговым и факторинговым компаниям — участникам банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор;
— ввести пониженный коэффициент взвешивания по риску для номинированных в рублях кредитов российским экспортерам при наличии договора страхования ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России).
7. В целях поддержания устойчивости банковского сектора в условиях возросших процентных и кредитных рисков на фоне замедления российской экономики Банк России и Правительство Российской Федерации готовят меры по докапитализации кредитных организаций в 2015 году.