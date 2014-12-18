Центробанк придумал, как поддержать устойчивость финансового сектора России

4. Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности среди всех участников финансового рынка — как кредитных, так и некредитных финансовых организаций. Для обеспечения устойчивого функционирования биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку центральному контрагенту на Московской Бирже, чтобы участники рынка были уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполнения его функций.