В преддверии 2015 УБРиР повысил ставки по вкладам до 20,15%

В преддверии нового 2015 года в УБРиР можно оформить вклады до 20,15% годовых. Такую ставку можно получить на вкладах «Удобный» и «Доходный» в российских рублях в период со 101 по 200 день вклада. Максимальные ставки в валюте по ним составляют теперь 7% годовых — в период с 1 по 100 день. Проценты по этим вкладам начисляются каждые 100 дней, в «Удобном» — прибавляются к сумме вклада, в «Доходном» — начисляются на счет карты. Пополнять оба вклада можно без ограничений по сумме и сроку.