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Posted 18 декабря 2014, 09:46

Published 18 декабря 2014, 09:46

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В преддверии 2015 УБРиР повысил ставки по вкладам до 20,15%

В преддверии 2015 УБРиР повысил ставки по вкладам до 20,15%

18 декабря 2014, 09:46
Фото: Properm.ru.
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 декабря повышает ставки по вкладам для физических лиц в рублях и валюте.

В преддверии нового 2015 года в УБРиР можно оформить вклады до 20,15% годовых. Такую ставку можно получить на вкладах «Удобный» и «Доходный» в российских рублях в период со 101 по 200 день вклада. Максимальные ставки в валюте по ним составляют теперь 7% годовых — в период с 1 по 100 день. Проценты по этим вкладам начисляются каждые 100 дней, в «Удобном» — прибавляются к сумме вклада, в «Доходном» — начисляются на счет карты. Пополнять оба вклада можно без ограничений по сумме и сроку.

Заслуженный фаворит вкладов УБРиР «Рекордный» теперь выше максимальной ставки ТОП-10 не на 2, а на 6,5 п.п. Эту ставку можно получить с 1 по 30 день вклада. На сегодняшний день она составляет 17,08% годовых. С 31–180 день — ставка составляет 17%, с 181 по 270 день — 19%, с 271–360 дней — 11% годовых. При этом проценты по «Рекордному» начисляются и прибавляются к сумме вклада каждые 30 дней.

Ставку 17% в рублях и 7% годовых в валюте предлагает вклад «Мультивалютный». Этот вклад можно открыть на 181 день одновременно в рублях, долларах и евро и, в зависимости от курса, переводить средства из одной валюты в другую неограниченное количество раз. Проценты по вкладу начисляются каждые 30 дней.
«Накопительный» и «Выгодный»сроком на 370 дней также выросли до 17% годовых в рублях.

«В декабре изменились финансовые реалии — повышена ключевая ставка. И мы не можем не отреагировать на меняющийся рынок. Сегодня мы готовы предложить своим клиентам размещение средств на вкладах с учетом реальной стоимости денег», — рассказала начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова.

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