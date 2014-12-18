В преддверии 2015 УБРиР повысил ставки по вкладам до 20,15%

Posted 18 декабря 2014, 09:46
Published 18 декабря 2014, 09:46
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В преддверии нового 2015 года в УБРиР можно оформить вклады до 20,15% годовых. Такую ставку можно получить на вкладах «Удобный» и «Доходный» в российских рублях в период со 101 по 200 день вклада. Максимальные ставки в валюте по ним составляют теперь 7% годовых — в период с 1 по 100 день. Проценты по этим вкладам начисляются каждые 100 дней, в «Удобном» — прибавляются к сумме вклада, в «Доходном» — начисляются на счет карты. Пополнять оба вклада можно без ограничений по сумме и сроку.
Заслуженный фаворит вкладов УБРиР «Рекордный» теперь выше максимальной ставки ТОП-10 не на 2, а на 6,5 п.п. Эту ставку можно получить с 1 по 30 день вклада. На сегодняшний день она составляет 17,08% годовых. С 31–180 день — ставка составляет 17%, с 181 по 270 день — 19%, с 271–360 дней — 11% годовых. При этом проценты по «Рекордному» начисляются и прибавляются к сумме вклада каждые 30 дней.
Ставку 17% в рублях и 7% годовых в валюте предлагает вклад «Мультивалютный». Этот вклад можно открыть на 181 день одновременно в рублях, долларах и евро и, в зависимости от курса, переводить средства из одной валюты в другую неограниченное количество раз. Проценты по вкладу начисляются каждые 30 дней.
«Накопительный» и «Выгодный»сроком на 370 дней также выросли до 17% годовых в рублях.
«В декабре изменились финансовые реалии — повышена ключевая ставка. И мы не можем не отреагировать на меняющийся рынок. Сегодня мы готовы предложить своим клиентам размещение средств на вкладах с учетом реальной стоимости денег», — рассказала начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова.