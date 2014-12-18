В Прикамье педагогов привлекли к ответственности за жесткие требования к форме учеников

Установлено, что в 15 школах действуют Положения о школьной форме учащихся. Некоторые нормы в документе противоречат законодательству. Например, в них отражены условия, где директор и учителя не допускают до занятий учеников, пришедших на занятия не в установленной школой форме. Этими нормативными актами также введены различные дисциплинарные наказания для тех, кто не желает носить школьную форму. В одной из школ установлен запрет на ношение спортивной одежды, что противоречит смыслу и целям обучения, так как на физкультурных занятиях спортивная школьная форма обязательна, сообщает пресс-служба Прокуратуры РФ по Пермскому краю.