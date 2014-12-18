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Posted 18 декабря 2014, 13:30

Published 18 декабря 2014, 13:30

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Воспитательница детсада, из которого сбежали дети, осталась без работы

Воспитательница детсада, из которого сбежали дети, осталась без работы

18 декабря 2014, 13:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Детский мир
Женщина уволилась, не дожидаясь результатов проверки.

В Перми продолжается проверка по факту ухода из детского сада троих детей, один из которых провалился под лед. По данным департамента образования, воспитательница, которая отвечала в тот день за малышей, была уволена, не дожидаясь результатов проверки.

— Она уволилась по собсвенному желанию, написала заявление, — сообщили корреспонденту Properm.ru в департаменте образования.

По данным следственного управления СКР по Пермскому краю, дети покинули детсад №409 самовольно, оставшись без присмотра. Находясь возле реки, один из мальчиков вышел на лед и провалился в прорубь, а двое других детей испугались и убежали обратно в детский сад. Тонущего ребенка удалось спасти очевидцу.

В ходе проведения проверки следствием будет дана юридическая оценка действиям сотрудников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Происшествия#Детский мир#Пострадал ребенок#Детский сад#Провалился под лед
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