Воспитательница детсада, из которого сбежали дети, осталась без работы

Posted 18 декабря 2014, 13:30
Published 18 декабря 2014, 13:30
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Перми продолжается проверка по факту ухода из детского сада троих детей, один из которых провалился под лед. По данным департамента образования, воспитательница, которая отвечала в тот день за малышей, была уволена, не дожидаясь результатов проверки.
— Она уволилась по собсвенному желанию, написала заявление, — сообщили корреспонденту Properm.ru в департаменте образования.
По данным следственного управления СКР по Пермскому краю, дети покинули детсад №409 самовольно, оставшись без присмотра. Находясь возле реки, один из мальчиков вышел на лед и провалился в прорубь, а двое других детей испугались и убежали обратно в детский сад. Тонущего ребенка удалось спасти очевидцу.
В ходе проведения проверки следствием будет дана юридическая оценка действиям сотрудников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.