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Posted 19 декабря 2014, 10:53

Published 19 декабря 2014, 10:53

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

«Клюква» повышает ставки по вкладам!

«Клюква» повышает ставки по вкладам!

19 декабря 2014, 10:53
Фото: Properm.ru.
В связи с повышением Банком России ключевой ставки, «Клюква» объявляет о повышении процентных ставок по вкладам для физических лиц!

Ставка до 20% годовых позволит клиентам розничного бренда «Урал ФД» стабильно увеличивать свои сбережения в наиболее выгодном режиме.

«Мы внимательно следим за ситуацией на рынке банковских услуг, текущими тенденциями и актуальными трендами, чтобы всегда предлагать нашим клиентам самые оптимальные условия и решения для насущных финансовых задач. 22 декабря «Клюква» предложит повышенные ставки по вкладам и выведет на рынок новый акционный вклад «На высоте» с повышенной ставкой до 20%. Срок вклада — 9 месяцев. Предложение будет действовать до 28 февраля 2015 года», — комментирует начальник управления розничного бизнеса банка «Урал ФД» Ольга Артемьева.

Чтобы выбрать подходящий именно депозит, воспользуйтесь удобным калькулятором на сайте и рассчитайте свой предполагаемый доход. Подробные условия и ставки по вкладам можно узнать у финансовых консультантов и по телефону 8-800-100-10-40.

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