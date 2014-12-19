«Клюква» повышает ставки по вкладам!

«Мы внимательно следим за ситуацией на рынке банковских услуг, текущими тенденциями и актуальными трендами, чтобы всегда предлагать нашим клиентам самые оптимальные условия и решения для насущных финансовых задач. 22 декабря «Клюква» предложит повышенные ставки по вкладам и выведет на рынок новый акционный вклад «На высоте» с повышенной ставкой до 20%. Срок вклада — 9 месяцев. Предложение будет действовать до 28 февраля 2015 года», — комментирует начальник управления розничного бизнеса банка «Урал ФД» Ольга Артемьева.