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Posted 19 декабря 2014, 05:39

Published 19 декабря 2014, 05:39

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Кондитеры просят Юрия Уткина разобраться с дальнобойщиками на Липовой горе

Кондитеры просят Юрия Уткина разобраться с дальнобойщиками на Липовой горе

19 декабря 2014, 05:39
Фото: Properm.ru.
Новый директор пермского филиала компании «Нестле Россия» возмутился стоянкой большегрузов в районе фабрики.

Заместитель председателя городской гордумы Юрий Уткин встретился с руководством филиала компании «Нестле Россия» в Перми.

«Новый директор (пермского филиала - Properm.ru) Филипп Ференбах обратился с просьбой о содействии в решении вопроса со стихийной стоянкой большегрузных авто на улице Героев Хасана в районе фабрики. Решения этой проблемы держу на контроле. Конечно, принятые нами совместно с администрацией города Перми решения об увеличении кратности патрулировании нарядами полиции данных участков дорог, работы на данном участке системы видеофиксации нарушений не дают полного решения проблемы, но сдвиги есть», — сообщил Уткин в своем блоге.

Уткин добавил, что после проведения реконструкции ул. Героев Хасана с выходом на сибирский тракт, которая намечена на 2016–2017 годы, будет исключена возможность стоянки для дальнобойщиков на как на проезжей части, так и на второстепенной дороге, прилегающей к фабрике.

#Авто#Юрий уткин
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