Кондитеры просят Юрия Уткина разобраться с дальнобойщиками на Липовой горе

«Новый директор (пермского филиала - Properm.ru) Филипп Ференбах обратился с просьбой о содействии в решении вопроса со стихийной стоянкой большегрузных авто на улице Героев Хасана в районе фабрики. Решения этой проблемы держу на контроле. Конечно, принятые нами совместно с администрацией города Перми решения об увеличении кратности патрулировании нарядами полиции данных участков дорог, работы на данном участке системы видеофиксации нарушений не дают полного решения проблемы, но сдвиги есть», — сообщил Уткин в своем блоге.