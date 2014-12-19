Кондитеры просят Юрия Уткина разобраться с дальнобойщиками на Липовой горе

Posted 19 декабря 2014, 05:39
Published 19 декабря 2014, 05:39
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Заместитель председателя городской гордумы Юрий Уткин встретился с руководством филиала компании «Нестле Россия» в Перми.
«Новый директор (пермского филиала - Properm.ru) Филипп Ференбах обратился с просьбой о содействии в решении вопроса со стихийной стоянкой большегрузных авто на улице Героев Хасана в районе фабрики. Решения этой проблемы держу на контроле. Конечно, принятые нами совместно с администрацией города Перми решения об увеличении кратности патрулировании нарядами полиции данных участков дорог, работы на данном участке системы видеофиксации нарушений не дают полного решения проблемы, но сдвиги есть», — сообщил Уткин в своем блоге.
Уткин добавил, что после проведения реконструкции ул. Героев Хасана с выходом на сибирский тракт, которая намечена на 2016–2017 годы, будет исключена возможность стоянки для дальнобойщиков на как на проезжей части, так и на второстепенной дороге, прилегающей к фабрике.