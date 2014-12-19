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Posted 19 декабря 2014, 08:20

Published 19 декабря 2014, 08:20

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Конкурс ледовых скульптур на эспланаде обойдется бюджету Пермского края в 3 миллиона

Конкурс ледовых скульптур на эспланаде обойдется бюджету Пермского края в 3 миллиона

19 декабря 2014, 08:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Эспланада
Часть средств уйдет на создание подсветки для произведений изо льда, другая - на призы лучшим мастерам.

С 11 по 17 января 2015 года в Перми пройдет Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Планируется, что на территорию эспланады съедутся 20 творческих команд со всего мира, чтобы создать авторские шедевры из снега и льда. В связи с этим «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» объявил конкурс на разработку проекта декоративно-художественной подсветки для оформления снежных и ледовых скульптур.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, исполнитель должен разработать вариант подсветки для ледовых скульптур, затем с 1 января 2015 года установить оборудование: светодиодные прожекторы и люминисцентные лампы. Оборудование на эспланаде должно находиться до даты демонтажа — 1 марта. Помимо контроля за работой светотехники, исполнитель должен предоставить заказчику не менее 30 фотографий с включенной подсветкой. На все работы по подсветке скульптур из бюджета Пермского края в форме субсидии выделяется 1,7 млн рублей.

Еще один заказ Минкульта касается награждения победителей конкурса денежными призами. В документах закупки сообщается, что а конкурсе «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» уже определены три номинации — «Снежная скульптура», «Ледовая скульптура» и «Приз капитанов». В первых двух номинациях запланировано три призовых места, в номинации «Приз капитанов» — два. На вознаграждение лучших мастеров заказчик планирует потратить 1,1 млн рублей.

#Общество#Эспланада#Хэппи нью еар
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