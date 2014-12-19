Конкурс ледовых скульптур на эспланаде обойдется бюджету Пермского края в 3 миллиона

С 11 по 17 января 2015 года в Перми пройдет Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Планируется, что на территорию эспланады съедутся 20 творческих команд со всего мира, чтобы создать авторские шедевры из снега и льда. В связи с этим «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» объявил конкурс на разработку проекта декоративно-художественной подсветки для оформления снежных и ледовых скульптур.