Пермский аэропорт расширит зал прилета за счет быстровозводимого терминала

Закупка на «Право заключения договора на изготовление, поставку конструкции и выполнение работ для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь» была опубликована 16 декабря, заявки принимаются до 12 января 2015 года. Закупочная комиссия определит победителя до 22 января следующего года.