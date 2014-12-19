Пермский аэропорт расширит зал прилета за счет быстровозводимого терминала

Posted 19 декабря 2014, 11:28
Published 19 декабря 2014, 11:28
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В аэропорту Перми начался отбор подрядчика для расширения сектора внутренних воздушных линий. Планируется, что быстровозводимый терминал площадью 450 кв. м. для обслуживания прилетевших пассажиров российских рейсов будет сдан до 31 мая следующего года.
— В этот быстровозводимый терминал будет перенесен зал прилета внутренних направлений и зал выдачи багажа. По аналогичной схеме был расширен зал вылета международных рейсов, — пояснила корреспонденту Properm.ru пресс-секретарь аэропорта Юлия Отраднова.
Закупка на «Право заключения договора на изготовление, поставку конструкции и выполнение работ для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь» была опубликована 16 декабря, заявки принимаются до 12 января 2015 года. Закупочная комиссия определит победителя до 22 января следующего года.
Максимальная цена контракта составляет 298 236 евро, финансирует строительство пермский аэропорт.