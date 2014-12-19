Пропавшая жительница Нижнего Новгорода нашлась в пермской психбольнице

Posted 19 декабря 2014, 06:26
Published 19 декабря 2014, 06:26
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Пропавшую в начале ноября 31-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Наталью Быстрову нашли в психиатрической больнице Перми. Женщину нашли на улице прохожие, она не могла назвать своего имени и не понимала как оказалась в другом городе.
После оказанной ей медицинской помощи Наталья вспомнила свое имя и город проживания. По фотографии, присланной пермской полицией, 16 декабря мать исчезнувшей женщины опознала свою дочь.
Как сообщает следственный комитет Нижнего Новгорода, Наталья Быстрова пропала днем 4 ноября, когда вместе с мамой собиралась поехать на празднование дня Народного единства. Выйдя из подъезда, она ушла в неизвестном направлении и больше не вернулась домой. Как выяснилось, женщина является инвалидом второй группы по психическому заболеванию и имеет склонность к бродяжничеству. Это не первый случай ее путешествия в беспамятстве. В 2013 году ее нашли в Екатеринбурге, а в марте 2014 года — в городе Городец. Свои исчезновения она объясняла желанием посмотреть город, и каждый раз она уходила без документов и денег.