Пропавшая жительница Нижнего Новгорода нашлась в пермской психбольнице

Как сообщает следственный комитет Нижнего Новгорода, Наталья Быстрова пропала днем 4 ноября, когда вместе с мамой собиралась поехать на празднование дня Народного единства. Выйдя из подъезда, она ушла в неизвестном направлении и больше не вернулась домой. Как выяснилось, женщина является инвалидом второй группы по психическому заболеванию и имеет склонность к бродяжничеству. Это не первый случай ее путешествия в беспамятстве. В 2013 году ее нашли в Екатеринбурге, а в марте 2014 года — в городе Городец. Свои исчезновения она объясняла желанием посмотреть город, и каждый раз она уходила без документов и денег.