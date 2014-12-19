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Posted 19 декабря 2014, 04:03

Published 19 декабря 2014, 04:03

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Пермском крае возбуждено дело об убийстве женщины чугунной сковородкой

В Пермском крае возбуждено дело об убийстве женщины чугунной сковородкой

19 декабря 2014, 04:03
Фото: Properm.ru.
Двое подозреваемых сейчас заключены под стражу, один из них - несовершеннолетний.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Пермского района 17 и 24 лет, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, ночью 14 декабря молодые люди вместе с 30-летней женщиной выпивали. Во время «посиделок» между ними произошел конфликт, знакомые избили женщину, после чего один из них вооружился чугунной сковородой и нанес ею многочисленные удары по голове и телу потерпевшей. От полученных травм женщина скончалась, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.

Сейчас подозреваемые арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Суд#Уголовное дело
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