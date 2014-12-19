Жителя Прикамья осудили за угрозу расправы над полицейским с помощью гвоздодера

Posted 19 декабря 2014, 06:52
Published 19 декабря 2014, 06:52
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Еловского района. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Следствием и судом установлено, что 15 октября в своем доме пьяный мужчина избил жену и угрожал ей убийством. Женщина вызвала участкового, который приехал на место происшествия. Мужчина напал на полицейского и ударил кулаком в лицо. После он подсудимый вооружился гвоздодером и начал угрожить полицейскому убийством.
Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.