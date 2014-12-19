Жителя Прикамья осудили за угрозу расправы над полицейским с помощью гвоздодера

Следствием и судом установлено, что 15 октября в своем доме пьяный мужчина избил жену и угрожал ей убийством. Женщина вызвала участкового, который приехал на место происшествия. Мужчина напал на полицейского и ударил кулаком в лицо. После он подсудимый вооружился гвоздодером и начал угрожить полицейскому убийством.