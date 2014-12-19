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Posted 19 декабря 2014, 06:52

Published 19 декабря 2014, 06:52

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Жителя Прикамья осудили за угрозу расправы над полицейским с помощью гвоздодера

Жителя Прикамья осудили за угрозу расправы над полицейским с помощью гвоздодера

19 декабря 2014, 06:52
Фото: Properm.ru.
В момент инцидента мужчина был пьян.

В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Еловского района. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Следствием и судом установлено, что 15 октября в своем доме пьяный мужчина избил жену и угрожал ей убийством. Женщина вызвала участкового, который приехал на место происшествия. Мужчина напал на полицейского и ударил кулаком в лицо. После он подсудимый вооружился гвоздодером и начал угрожить полицейскому убийством.

Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Полицейский#Избиение
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