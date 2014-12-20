Дефицит бюджета Пермского края за месяц стал выше на 1,6 млрд рублей

Бюджет по доходам исполнен на 82,7% (84, 4 млрд рублей) в соответствии с уточненным планом на год, расходная часть исполнена на 82,3% (94 млрд рублей). Дефицит увеличивается по нарастающей — по итогам девяти месяцев он составил 6,9 млрд рублей, на его покрытие были привлечены банковские кредиты. В частности, 2,9 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Пермскому краю предоставит Сбербанк России, еще 1,5 млрд рублей регион намерен одолжить у минфина России.