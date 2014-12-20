Дефицит бюджета Пермского края за месяц стал выше на 1,6 млрд рублей

Posted 20 декабря 2014, 16:14
Published 20 декабря 2014, 16:14
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Дефицит бюджета Пермского края на 1 декабря 2014 года составил 9,56 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на «Открытый регион. Пермский край». По состоянию на 1 ноября дефицит составлял 8 млрд рублей. Соответственно, за месяц разница между доходами и расходами увеличилась на 1,56 млрд рублей.
Бюджет по доходам исполнен на 82,7% (84, 4 млрд рублей) в соответствии с уточненным планом на год, расходная часть исполнена на 82,3% (94 млрд рублей). Дефицит увеличивается по нарастающей — по итогам девяти месяцев он составил 6,9 млрд рублей, на его покрытие были привлечены банковские кредиты. В частности, 2,9 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Пермскому краю предоставит Сбербанк России, еще 1,5 млрд рублей регион намерен одолжить у минфина России.
Пресс-служба губернатора Пермского края сообщает, что правительство РФ распределило между регионами России дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в размере 23,3 млрд рублей. Пермский край получит 410,7 млн рублей. Эти деньги уйдут на покрытие дополнительных трат и на зарплату бюджетникам.