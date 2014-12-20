На следующей неделе в Мотовилихе появятся ледовые скульптуры Петрушки и козы

Как сообщают в администрации Мотовилихинского района Перми, в ледовом городке в сквере по ул. Уинской будет установлена ель, украшенная гирляндами, рядом разместятся ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме этого, на радость детям в зимнем городке появятся две ледяные горки, оформленные расписными узорами, а также игровой лабиринт. Дополнительно будет создана композиция из двух фигур — символа Нового года козы и сказочного героя Петрушки.