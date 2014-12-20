На следующей неделе в Мотовилихе появятся ледовые скульптуры Петрушки и козы

Posted 20 декабря 2014, 12:04
Published 20 декабря 2014, 12:04
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
С 25 декабря в сквере по ул. Уинской откроется ледовый городок. Второй зимний городок Мотовилихи уже можно увидеть в микрорайоне Вышка-2, на ул. Гашкова, 20а.
Как сообщают в администрации Мотовилихинского района Перми, в ледовом городке в сквере по ул. Уинской будет установлена ель, украшенная гирляндами, рядом разместятся ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме этого, на радость детям в зимнем городке появятся две ледяные горки, оформленные расписными узорами, а также игровой лабиринт. Дополнительно будет создана композиция из двух фигур — символа Нового года козы и сказочного героя Петрушки.
Кроме того, украшенные елки будут установлены на многих придомовых территориях, например, по ул. Макаренко, ул. Крупской, ул. Землячки, ул. Юрша, ул. Уральской, ул. Тургенева и других. Ледяные горки появятся во дворах домов по ул. Свободы, Целинная и в сквере им. Ю.А. Гагарина.