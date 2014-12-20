Работники «Нестле» в Перми выйдут на пикет против сокращения персонала

Posted 20 декабря 2014, 07:05
Published 20 декабря 2014, 07:05
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
22 декабря в 16:30 работники пермского отделения «Нестле» выйдут на пикет перед зданием фабрики на ул. Героев Хасана. Как сообщили корреспонденту Properm.ru организаторы акции, компания «Нестле», владеющая пермским филиалом фабрики, в конце октября объявила о массовом сокращении персонала. Оно коснется десятков работников, среди которых много людей с высокой квалификацией, ветеранов фабрики.
Профсоюзная организация фабрики призвала руководство провести переговоры, чтобы сохранить кадровый потенциал, важный для всего Пермского края, или обсудить условия высвобождения и обеспечить справедливое отношение к работникам, которые отдали многие годы работе на предприятии.
«Однако руководство фабрики предпочло действовать закрыто и без долгосрочного плана. Данные об имеющихся вакансиях и штатном расписании были скрыты, принцип равноправия и справедливости, а также требования российского законодательства не были соблюдены. Рабочим высших разрядов были предложены лишь вакансии низкой квалификации, да и в тех многим впоследствии было отказано. Между тем, работа на фабрике есть, и компании нет никакой нужды разбрасываться людьми», — добавляют участники пикета.
Профсоюз хочет достигнуть компромисса с руководством фабрики, которое бы устроило работников, выработать общие подходы при проведении сокращения и закрепить их в коллективном договоре.
Напомним, в январе 2013 года работники пермского филиала «Нестле Россия», недовольные процессом выведения сотрудников «за штат», вышли на пикет. Во время мероприятия на улицу вышла Наталья Кузнецова, директор по персоналу регионального отделения «Нестле». Она дала интервью, но к пикетирующим так и не подошла. Дело в том, что руководство предприятия резко негативно относится к подобным акциям.