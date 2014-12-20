Стройки опустеют. Экзамены и низкий рубль гонят мигрантов домой

Posted 20 декабря 2014, 10:51
Published 20 декабря 2014, 10:51
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Трудовые мигранты покидают Россию, сообщает «Интерфакс». По данным Федерации мигрантов, основных причин всего две: упавший рубль и экзамен по русскому языку.
Председатель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты» считает, что рабочим просто не по карману сдать экзамен и остаться работать легально.
Каромат Шарипов подтвердил, что многие рабочие из Таджикистана намерены уехать из России, и выразил опасение, что бывшие гастарбайтеры могут пойти воевать.
Напомним, с 1 января 2015 года в силу вступает закон, который обязывает всех трудовых мигрантов сдавать экзамен на знание русского языка и истории России.