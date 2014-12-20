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Posted 20 декабря 2014, 10:51

Published 20 декабря 2014, 10:51

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Стройки опустеют. Экзамены и низкий рубль гонят мигрантов домой

Стройки опустеют. Экзамены и низкий рубль гонят мигрантов домой

20 декабря 2014, 10:51
Фото: Properm.ru.
Четверть всех гастарбайтеров планирует покинуть Россию в ближайшее время.

Трудовые мигранты покидают Россию, сообщает «Интерфакс». По данным Федерации мигрантов, основных причин всего две: упавший рубль и экзамен по русскому языку.

Мухаммед Амин, председатель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты»:Сегодня планируют уезжать после Нового года более 25% мигрантов и перевести свою деятельность в другие страны. При этом существует вероятность, что в связи с новыми правилами доля нелегалов возрастет.

Председатель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты» считает, что рабочим просто не по карману сдать экзамен и остаться работать легально.

Каромат Шарипов, председатель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты»:Тест обойдется мигрантам в 30 тыс. рублей. С учетом покупки билетов и получения разрешения на работу экзамен сильно ударит по карману таджиков. У многих из них кредиты на родине, чтобы их погасить, мигрантам придется искать работу в других странах.

Каромат Шарипов подтвердил, что многие рабочие из Таджикистана намерены уехать из России, и выразил опасение, что бывшие гастарбайтеры могут пойти воевать.

Каромат Шарипов:Молодежь обсуждает, у них большие кредиты в Таджикистане в долларах. Я не исключаю, что они поедут в горячие точки и будут зарабатывать.

Напомним, с 1 января 2015 года в силу вступает закон, который обязывает всех трудовых мигрантов сдавать экзамен на знание русского языка и истории России.

#Общество#Мигранты
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