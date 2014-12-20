В Пермском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорела баня

20 декабря рано утром произошел пожар в селе Нижний Пальник Пермского района. Горела деревянно-рубленная баня с дощаным предбанником. Прибывшие на место пожарные потушили огонь через 10 минут. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и девять человек личного состава. В результате пожара сгорели стены бани изнутри, огнем поврежден предбанник.