В Пермском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорела баня

Posted 20 декабря 2014, 13:24
Published 20 декабря 2014, 13:24
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
20 декабря рано утром произошел пожар в селе Нижний Пальник Пермского района. Горела деревянно-рубленная баня с дощаным предбанником. Прибывшие на место пожарные потушили огонь через 10 минут. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и девять человек личного состава. В результате пожара сгорели стены бани изнутри, огнем поврежден предбанник.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.