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Posted 20 декабря 2014, 13:24

Published 20 декабря 2014, 13:24

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Пермском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорела баня

В Пермском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорела баня

20 декабря 2014, 13:24
Фото: Properm.ru.
На пожаре никто не пострадал.

20 декабря рано утром произошел пожар в селе Нижний Пальник Пермского района. Горела деревянно-рубленная баня с дощаным предбанником. Прибывшие на место пожарные потушили огонь через 10 минут. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и девять человек личного состава. В результате пожара сгорели стены бани изнутри, огнем поврежден предбанник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

#Происшествия
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