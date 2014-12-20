В Прикамье мужчина спас пьяного соседа из горящего дома

Утром 18 декабря в поселке Субботники Верещагинского района произошел пожар в доме по ул. Садовая. Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, огонь заметил сосед, проходя мимо дома. До приезда первых пожарных подразделений сосед вынес из горящего дома 61-летнего хозяина, который находился в нетрезвом состоянии. Пострадавший был госпитализирован с ожогами на площади 60% в больницу Верещагино. Состояние пострадавшего сейчас оценивается как тяжелое.