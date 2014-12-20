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Posted 20 декабря 2014, 06:01

Published 20 декабря 2014, 06:01

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В Прикамье мужчина спас пьяного соседа из горящего дома

В Прикамье мужчина спас пьяного соседа из горящего дома

20 декабря 2014, 06:01
Фото: Properm.ru.
61-летний пострадавший был доставлен в больницу с ожогами на площади 60%.

Утром 18 декабря в поселке Субботники Верещагинского района произошел пожар в доме по ул. Садовая. Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, огонь заметил сосед, проходя мимо дома. До приезда первых пожарных подразделений сосед вынес из горящего дома 61-летнего хозяина, который находился в нетрезвом состоянии. Пострадавший был госпитализирован с ожогами на площади 60% в больницу Верещагино. Состояние пострадавшего сейчас оценивается как тяжелое.

В результате пожара полностью сгорел дом. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

#Происшествия
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