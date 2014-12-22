Банки снижают/аннулируют лимиты по кредитным картам

В частности, клиенты «Русского Стандарта» получили от банка сообщение о сокращении лимитов. В самом банке объясняют, что сокращение затронуло около 20% держателей карт. «Для людей, которые практически не использовали карту в течение последнего года, кредитный лимит действительно может быть снижен до минимальных значений; людей, которые активно использовали кредитные средства, изменения практически не коснулись», — отмечают в «Русском Стандарте». Изменения лимитов не затронули также клиентов премиального сегмента, клиентов с трансакционным поведением, а также клиентов, имеющих депозит в банке.