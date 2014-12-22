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Posted 22 декабря 2014, 11:00

Published 22 декабря 2014, 11:00

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Банки снижают/аннулируют лимиты по кредитным картам

Банки снижают/аннулируют лимиты по кредитным картам

22 декабря 2014, 11:00
Фото: Properm.ru.
Кредитные организации опасаются, что заемщики сейчас будут активно пользоваться кредитками, а через несколько месяцев не смогут погасить долги по ним.

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что многие банки в связи с резким увеличением ключевой ставки не только повышают проценты по кредитным картам, но и сокращают лимиты по кредиткам для действующих клиентов.

В частности, клиенты «Русского Стандарта» получили от банка сообщение о сокращении лимитов. В самом банке объясняют, что сокращение затронуло около 20% держателей карт. «Для людей, которые практически не использовали карту в течение последнего года, кредитный лимит действительно может быть снижен до минимальных значений; людей, которые активно использовали кредитные средства, изменения практически не коснулись», — отмечают в «Русском Стандарте». Изменения лимитов не затронули также клиентов премиального сегмента, клиентов с трансакционным поведением, а также клиентов, имеющих депозит в банке.

Рассматривают возможность пересмотра лимитов и в Хоум Кредит банке. «Мы видим рост операций как по снятию наличных в банкомате, так и по операциям в торговых сетях, который превышает привычный рождественский бум примерно на 10–20%. Из-за резкой девальвации рубля люди пытаются запастись валютой или сделать крупные покупки, пока не повысились цены. Но в условиях нестабильности в экономике это чревато ростом неплатежей по кредитным картам», — считают в Хоум Кредит банке.

По информации Properm.ru, пересмотр лимитов по кредитным картам произошел и в МТС-Банке.

#Банки#Кредиты населению
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