Депутаты и минздрав просят вернуть хирургический корпус в Кудымкаре в инвестпрограмму

Напомним, 9 декабря на заседании комитета по соцполитике глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщил, что строительство нового корпуса не планируется. «Сколько у нас есть денег, столько и будем строить объектов. Начинать новые, пока не закончили старые, точно не будем», — объяснил он исключение из инвестпрограммы социально-значимого объекта.