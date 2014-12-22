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Posted 22 декабря 2014, 06:03

Published 22 декабря 2014, 06:03

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Депутаты и минздрав просят вернуть хирургический корпус в Кудымкаре в инвестпрограмму

Депутаты и минздрав просят вернуть хирургический корпус в Кудымкаре в инвестпрограмму

22 декабря 2014, 06:03
Фото: Properm.ru.
Планируется, что правительство Пермского края рассмотрит вопрос о строительстве объекта в первом квартале 2015 года.

19 декабря в Прикамье состоялось заседание круглого стола «Взаимодействие власти и общественности по вопросам развития здравоохранения в Коми-Пермяцком округе», на котором обсуждался вопрос о строительстве хирургического корпуса в Кудымкаре.

Объект был указан в меморандуме при объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, а затем включен в программу социально-экономического развития Пермского края. При рассмотрении бюджета на 2015–2017 годы финансирование было снято, а проект исключен из краевой инвестиционной программы.

Напомним, 9 декабря на заседании комитета по соцполитике глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщил, что строительство нового корпуса не планируется. «Сколько у нас есть денег, столько и будем строить объектов. Начинать новые, пока не закончили старые, точно не будем», — объяснил он исключение из инвестпрограммы социально-значимого объекта.

В начале декабря жители Коми-Пермяцкого округа опубликовали открытое письмо губернатору Виктору Басаргину с просьбой решить вопрос с новым корпусом в пользу строительства. В ином случае подписавшиеся пообещали обратиться к президенту Владимиру Путину, «так как он был гарантом нового субъекта Российской Федерации — Пермского края».

Как сообщает краевой минздрав, существующему зданию отделения хирургии более 80 лет, по своим конструктивным решениям оно не соответствует современным требованиям. Участники круглого посчитали необходимым обратиться к правительству Пермского края с просьбой о возвращении объекта в краевую инвестпрограмму и решить вопрос о строительстве нового корпуса.

Предполагается, что в существующем здании хирургии возможно сделать поэтапный ремонт. В это же время можно начать строительство нового здания, что потребует не менее 3–4 лет. Отремонтированное здание впоследствии будет использовано больницей для размещения ее подразделений.

Вопрос о включении хирургического корпуса в перечень объектов капитального строительства на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов решено вынести на рассмотрение правительства Пермского края в первом квартале следующего года, сообщает минздрав.

#Здоровье#Кудымкар
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