Депутаты и минздрав просят вернуть хирургический корпус в Кудымкаре в инвестпрограмму

Posted 22 декабря 2014, 06:03
Published 22 декабря 2014, 06:03
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
19 декабря в Прикамье состоялось заседание круглого стола «Взаимодействие власти и общественности по вопросам развития здравоохранения в Коми-Пермяцком округе», на котором обсуждался вопрос о строительстве хирургического корпуса в Кудымкаре.
Объект был указан в меморандуме при объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, а затем включен в программу социально-экономического развития Пермского края. При рассмотрении бюджета на 2015–2017 годы финансирование было снято, а проект исключен из краевой инвестиционной программы.
Напомним, 9 декабря на заседании комитета по соцполитике глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщил, что строительство нового корпуса не планируется. «Сколько у нас есть денег, столько и будем строить объектов. Начинать новые, пока не закончили старые, точно не будем», — объяснил он исключение из инвестпрограммы социально-значимого объекта.
В начале декабря жители Коми-Пермяцкого округа опубликовали открытое письмо губернатору Виктору Басаргину с просьбой решить вопрос с новым корпусом в пользу строительства. В ином случае подписавшиеся пообещали обратиться к президенту Владимиру Путину, «так как он был гарантом нового субъекта Российской Федерации — Пермского края».
Как сообщает краевой минздрав, существующему зданию отделения хирургии более 80 лет, по своим конструктивным решениям оно не соответствует современным требованиям. Участники круглого посчитали необходимым обратиться к правительству Пермского края с просьбой о возвращении объекта в краевую инвестпрограмму и решить вопрос о строительстве нового корпуса.
Предполагается, что в существующем здании хирургии возможно сделать поэтапный ремонт. В это же время можно начать строительство нового здания, что потребует не менее 3–4 лет. Отремонтированное здание впоследствии будет использовано больницей для размещения ее подразделений.
Вопрос о включении хирургического корпуса в перечень объектов капитального строительства на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов решено вынести на рассмотрение правительства Пермского края в первом квартале следующего года, сообщает минздрав.