«Доска позора». Администрация Перми опубликовала список должников

Posted 22 декабря 2014, 07:28
Published 22 декабря 2014, 07:28
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Сегодня, 22 декабря, на сайте городской администрации был опубликован список лиц, которые имеют наиболее крупные долги перед бюджетом Перми за аренду муниципального имущества.
В списке оказались 12 физических лиц, долги которых составляют от 400 тыс. до 13,7 млн рублей. Вместе они задолжали городскому бюджету более 45 млн рублей. В отношении каждого вынесено судебное решение о взыскании долгов.
«Опубликование списка «имущественных» должников направлено на борьбу с недоимкой по арендным платежам, а также укрепление платежной дисциплины», — сообщает пресс-служба администрации Перми.