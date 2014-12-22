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Posted 22 декабря 2014, 07:28

Published 22 декабря 2014, 07:28

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Доска позора». Администрация Перми опубликовала список должников

«Доска позора». Администрация Перми опубликовала список должников

22 декабря 2014, 07:28
Фото: Properm.ru.
Двенадцать должников. Общая сумма долга — более 45 млн рублей.

Сегодня, 22 декабря, на сайте городской администрации был опубликован список лиц, которые имеют наиболее крупные долги перед бюджетом Перми за аренду муниципального имущества.

В списке оказались 12 физических лиц, долги которых составляют от 400 тыс. до 13,7 млн рублей. Вместе они задолжали городскому бюджету более 45 млн рублей. В отношении каждого вынесено судебное решение о взыскании долгов.

«Опубликование списка «имущественных» должников направлено на борьбу с недоимкой по арендным платежам, а также укрепление платежной дисциплины», — сообщает пресс-служба администрации Перми.

#Недвижимость#Должники#Долг
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