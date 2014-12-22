Как выяснить, в каких банках «зарыл» свои деньги умерший родственник?

Posted 22 декабря 2014, 04:00
Published 22 декабря 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
— Мама, где ты хранишь свои сбережения?
— В банке.
— В каком банке?
— Не помню, на ул. Мира. Рядом с кабинетом УЗИ.
Реальный разговор.
Мы уже рассматривали тонкости наследования банковских кредитов. На этот раз разберемся с вкладами на примере реальной истории.
У Елены умер отец. Завещание после смерти он не оставил. Женщина решила закрыть вклады отца в банках. Один из них — Сбербанк России.
Запрос в Сбербанк оформляется нотариусами в электронной системе самостоятельно. Во все остальные банки нужно доставлять оформленный запрос нотариуса самому наследнику. В первом запросе в Сбербанк были указаны личные данные и адрес проживания умершего. В ответе на него банк не подтвердил наличие вклада. Помощник нотариуса посоветовала Елене добавить в запрос все предыдущие адреса проживания умершего, так как упрямая женщина была уверена в наличии вклада. После добавления адреса, по которому умерший проживал до 2006 года, банк нашел вклад.
Отметим, из 6 отправленных запросов в различные банки Перми, 2 банка вовсе не ответили в течение отведенного на это месяца. Женщина была вынуждена обращаться в данные банки повторно. Как раз в одном из двух потерявших запрос нотариуса банка и обнаружился вклад.
Впоследствии оказалось, что первый ответ Сбербанка — недоразумение, предоставленной информации о клиенте было вполне достаточно. Но будь Елена менее настойчивой, могла бы вместе с отцом похоронить и надежду вытащить из банка его вклад.
Специалисты Сбербанка утверждают, что «в запросе по вкладу умершего вкладчика должны быть указаны фамилия, имя и отчество умершего вкладчика полностью и год рождения».
Клиенту банка лучше заблаговременно задуматься над тем, как поступить: оформить нотариально удостоверенное завещание в порядке ст. 1125 ГК РФ, либо задокументировать свое волеизъявление посредством совершения завещательного распоряжения, которое оформляется в банке, где находится соответствующий счет. И в том и в другом случае деньги должны найти тех, кому они предназначены.
Константин Колчанов, директор регионального центра Банка Хоум Кредит в Перми:
По словам Колчанова, если банк не уведомлен о смерти или гибели клиента, вклад продолжает действовать в соответствии с условиями, прописаными в договоре. Навечно. Мы не могли представить себе ситуацию, когда кто-то уведомляет банк о смерти вкладчика, но при этом не претендует на наследство. Однако статья на этот случай предусмотрена. Согласно ст. 1151 ГК РФ, банковский вклад переходит в собственность государства.
Отметим, в Пермском крае на сегодняшний день работает порядка 90 банков, а в России — около 850. Вопрос: сколько же денег физических лиц наследуют банки ежегодно?
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Порядок наследования вклада в банке.
Чтобы вступить в наследство, необходимо обратиться к нотариусу. Оформление наследственных прав осуществляется по буквенному принципу. Это значит, что наследственные дела ведутся нотариусами по первой букве фамилии наследодателя. При себе необходимо иметь:
— Паспорт.