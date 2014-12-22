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Posted 22 декабря 2014, 04:00

Published 22 декабря 2014, 04:00

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Как выяснить, в каких банках «зарыл» свои деньги умерший родственник?

Как выяснить, в каких банках «зарыл» свои деньги умерший родственник?

22 декабря 2014, 04:00
Фото: Properm.ru.
Любой банк вместо лояльности к близким усопших клиентов может показать спину и сделать вид, что денег умершего человека у него нет, пока вы его не убедите в обратном.

— Мама, где ты хранишь свои сбережения?
— В банке.
— В каком банке?
— Не помню, на ул. Мира. Рядом с кабинетом УЗИ.
Реальный разговор.

Мы уже рассматривали тонкости наследования банковских кредитов. На этот раз разберемся с вкладами на примере реальной истории.

У Елены умер отец. Завещание после смерти он не оставил. Женщина решила закрыть вклады отца в банках. Один из них — Сбербанк России.

Запрос в Сбербанк оформляется нотариусами в электронной системе самостоятельно. Во все остальные банки нужно доставлять оформленный запрос нотариуса самому наследнику. В первом запросе в Сбербанк были указаны личные данные и адрес проживания умершего. В ответе на него банк не подтвердил наличие вклада. Помощник нотариуса посоветовала Елене добавить в запрос все предыдущие адреса проживания умершего, так как упрямая женщина была уверена в наличии вклада. После добавления адреса, по которому умерший проживал до 2006 года, банк нашел вклад.

Отметим, из 6 отправленных запросов в различные банки Перми, 2 банка вовсе не ответили в течение отведенного на это месяца. Женщина была вынуждена обращаться в данные банки повторно. Как раз в одном из двух потерявших запрос нотариуса банка и обнаружился вклад.

Впоследствии оказалось, что первый ответ Сбербанка — недоразумение, предоставленной информации о клиенте было вполне достаточно. Но будь Елена менее настойчивой, могла бы вместе с отцом похоронить и надежду вытащить из банка его вклад.

Специалисты Сбербанка утверждают, что «в запросе по вкладу умершего вкладчика должны быть указаны фамилия, имя и отчество умершего вкладчика полностью и год рождения».

Из официального ответа Сбербанка России:Розыск счетов осуществляется по ФИО и году рождения вкладчика в соответствующих автоматизированных банковских системах (АБС). Тождественность лица, указанного в запросе и вкладчика счета устанавливается путем сравнения данных АБС и сведений о клиенте, содержащихся в запросе. В случае недостаточности информации, а также исключения счетов, принадлежащих однофамильцам с тем же годом рождения, рассматриваются копии первичных документов с целью идентификации клиента, определения принадлежности ему разысканных в АБС действующих вкладов.

Клиенту банка лучше заблаговременно задуматься над тем, как поступить: оформить нотариально удостоверенное завещание в порядке ст. 1125 ГК РФ, либо задокументировать свое волеизъявление посредством совершения завещательного распоряжения, которое оформляется в банке, где находится соответствующий счет. И в том и в другом случае деньги должны найти тех, кому они предназначены.

Константин Колчанов, директор регионального центра Банка Хоум Кредит в Перми:

— Для получения денежных средств со счетов наследодателя наследнику необходимо представить свидетельство о праве на наследство по закону (завещанию) и/или свидетельство о праве собственности, также обязательно предъявляется паспорт наследника. В определенных случаях денежные средства со счетов наследнику выдаются также на основании решения суда. До истечения 6 месяцев со дня открытия наследства денежные средства со счетов наследодателя могут быть выданы на основании постановления нотариуса о возмещении расходов на похороны наследодателя. Договор вклада, оформленный на наследодателя, при получении наследства предъявлять в банк не требуется.

По словам Колчанова, если банк не уведомлен о смерти или гибели клиента, вклад продолжает действовать в соответствии с условиями, прописаными в договоре. Навечно. Мы не могли представить себе ситуацию, когда кто-то уведомляет банк о смерти вкладчика, но при этом не претендует на наследство. Однако статья на этот случай предусмотрена. Согласно ст. 1151 ГК РФ, банковский вклад переходит в собственность государства.

Отметим, в Пермском крае на сегодняшний день работает порядка 90 банков, а в России — около 850. Вопрос: сколько же денег физических лиц наследуют банки ежегодно?

Порядок наследования вклада в банке.

Чтобы вступить в наследство, необходимо обратиться к нотариусу. Оформление наследственных прав осуществляется по буквенному принципу. Это значит, что наследственные дела ведутся нотариусами по первой букве фамилии наследодателя. При себе необходимо иметь:

— Паспорт.
— Визу или удостоверение личности иностранного гражданина с переводом на русский язык (для нерезидентов).
— Свидетельство о смерти вкладчика.
— Завещание (если есть).
— Банковские документы (сберкнижка, договор, карта).
— Документ, подтверждающий родственные связи между наследником и умершим (если нет завещательного распоряжения или завещания).
#Спецпроекты#Банки#Сбербанк
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