Как выяснить, в каких банках «зарыл» свои деньги умерший родственник?

Порядок наследования вклада в банке.

Чтобы вступить в наследство, необходимо обратиться к нотариусу. Оформление наследственных прав осуществляется по буквенному принципу. Это значит, что наследственные дела ведутся нотариусами по первой букве фамилии наследодателя. При себе необходимо иметь:

— Паспорт.

— Визу или удостоверение личности иностранного гражданина с переводом на русский язык (для нерезидентов).

— Свидетельство о смерти вкладчика.

— Завещание (если есть).

— Банковские документы (сберкнижка, договор, карта).

— Документ, подтверждающий родственные связи между наследником и умершим (если нет завещательного распоряжения или завещания).