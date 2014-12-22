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Posted 22 декабря 2014, 12:36

Published 22 декабря 2014, 12:36

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Камкабель» отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск

«Камкабель» отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск

22 декабря 2014, 12:36
Фото: Properm.ru.
С начала следующего года предприятие временно перейдет на 4-дневную рабочую неделю.

Завод «Камский кабель» отправляет в отпуск без содержания почти всех своих сотрудников с 23 декабря по 1 февраля. Работу продолжит только цех № 7. Об этом сообщает газета «В курсе.ру».

Источник издания сообщил, что сотрудникам такое решение объяснили сложной экономической ситуацией в стране: «Материалы для производства закупались за доллары, с ростом курса денег не стало».

Кроме того, как сообщает «Ъ», персонал, который был дополнительно набран в весенне-летний период повышенной загрузки производства, на зиму будет распущен. А в начале 2015 года предприятие временно перейдет на 4-дневную рабочую неделю.

#Бизнес#Сокращение#Сокращение персонала
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