«Камкабель» отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Posted 22 декабря 2014, 12:36
Published 22 декабря 2014, 12:36
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Завод «Камский кабель» отправляет в отпуск без содержания почти всех своих сотрудников с 23 декабря по 1 февраля. Работу продолжит только цех № 7. Об этом сообщает газета «В курсе.ру».
Источник издания сообщил, что сотрудникам такое решение объяснили сложной экономической ситуацией в стране: «Материалы для производства закупались за доллары, с ростом курса денег не стало».
Кроме того, как сообщает «Ъ», персонал, который был дополнительно набран в весенне-летний период повышенной загрузки производства, на зиму будет распущен. А в начале 2015 года предприятие временно перейдет на 4-дневную рабочую неделю.