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Posted 22 декабря 2014, 10:15

Published 22 декабря 2014, 10:15

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Клюква» вручает суперпризы финалистам акции «Вклад – дело хозяйское»

«Клюква» вручает суперпризы финалистам акции «Вклад – дело хозяйское»

22 декабря 2014, 10:15
Фото: Properm.ru.
Преддверии нового года «Клюква» подвела итоги финального розыгрыша призов в акции «Вклад – дело хозяйское!».

20 декабря методом случайной компьютерной выборки были определены три самых удачливых клиента банка, оформивших в срок с 15 августа по 15 декабря один из вкладов «Клюквы».

Розыгрыш проводился между всеми вкладчиками банка в Перми и Пермском крае, не выигравшими призы в течение предыдущих четырех месяцев акции. Счастливцами стали:

  1. Клиент офиса «Строгановский» (г. Пермь) Светлана Ивановна Б. Приз – холодильник.
  2. Клиент офиса «Боровский» (г. Соликамск) Юрий Иванович К. Приз – цифровой телевизор.
  3. Клиент офиса «Верхнекамский» (г. Березники) Марина Андреевна П. Приз –пылесос.

Уже сегодня сотрудники офисов известят вкладчиков о приятных подарках и расскажут о том, где и как их можно забрать.

Всего за время проведения акции «Вклад – дело хозяйское!» призы от «Клюквы» получили более 200 жителей Перми и Пермского края. Поздравляем всех, кому в этот раз улыбнулась удача и сообщаем, что еще до Нового года «Клюква» пополнит линейку вкладов двумя новыми выгодными депозитами и порадует клиентов высокими ставками. Следите за новостями на сайте банка, а также узнавайте новости по телефону круглосуточной службы контакт-центра «Клюквы» 8 -800-100-10-40.

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