«Клюква» вручает суперпризы финалистам акции «Вклад – дело хозяйское»

Posted 22 декабря 2014, 10:15
Published 22 декабря 2014, 10:15
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
20 декабря методом случайной компьютерной выборки были определены три самых удачливых клиента банка, оформивших в срок с 15 августа по 15 декабря один из вкладов «Клюквы».
Розыгрыш проводился между всеми вкладчиками банка в Перми и Пермском крае, не выигравшими призы в течение предыдущих четырех месяцев акции. Счастливцами стали:
Уже сегодня сотрудники офисов известят вкладчиков о приятных подарках и расскажут о том, где и как их можно забрать.
Всего за время проведения акции «Вклад – дело хозяйское!» призы от «Клюквы» получили более 200 жителей Перми и Пермского края. Поздравляем всех, кому в этот раз улыбнулась удача и сообщаем, что еще до Нового года «Клюква» пополнит линейку вкладов двумя новыми выгодными депозитами и порадует клиентов высокими ставками. Следите за новостями на сайте банка, а также узнавайте новости по телефону круглосуточной службы контакт-центра «Клюквы» 8 -800-100-10-40.