«Клюква» вручает суперпризы финалистам акции «Вклад – дело хозяйское»

Всего за время проведения акции «Вклад – дело хозяйское!» призы от «Клюквы» получили более 200 жителей Перми и Пермского края. Поздравляем всех, кому в этот раз улыбнулась удача и сообщаем, что еще до Нового года «Клюква» пополнит линейку вкладов двумя новыми выгодными депозитами и порадует клиентов высокими ставками. Следите за новостями на сайте банка, а также узнавайте новости по телефону круглосуточной службы контакт-центра «Клюквы» 8 -800-100-10-40.