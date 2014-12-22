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Posted 22 декабря 2014, 13:06

Published 22 декабря 2014, 13:06

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

На месте взорвавшегося дома в Голованово построят новый к осени

На месте взорвавшегося дома в Голованово построят новый к осени

22 декабря 2014, 13:06
Фото: Properm.ru.
17 декабря строители приступили к демонтажу «коробки».

С 17 декабря подрядная организация ООО «Уральская строительная компания» приступила к демонтажу взорвавшегося дома на Сухумской, 6а.

Как пишет в своем блоге глава администрации Перми Дмитрий Самойлов, проведены необходимые подготовительные работы, установлен забор и вагончики для строителей. По его словам, на демонтаж должно уйти около 1,5 месяцев, но сроки возможно сократят.

Сейчас идет разработка проектной документации на реконструкцию дома. Примерно с февраля 2015 года строители приступят к возведению здания, монтаж коробки планируется завершить в мае. После этого рабочие приступят к внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

— Думаю, к осени работы завершим, — подытожил сити-менеджер.

#Недвижимость
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