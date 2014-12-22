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Posted 22 декабря 2014, 10:09

Published 22 декабря 2014, 10:09

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Пермский филиал «Нестле» прекращает выпуск суфле. Сотрудникам предлагают другие должности

Пермский филиал «Нестле» прекращает выпуск суфле. Сотрудникам предлагают другие должности

22 декабря 2014, 10:09
Фото: Properm.ru.
Сотрудникам были предложены новые рабочие места на производстве, более 60% работников эти предложения приняли - уверяют в компании.

Ввиду невысокого спроса на кондитерский продукт суфле компания «Нестле» приняла решение о приостановлении его производства в филиале ООО «Нестле Россия» в Перми в начале 2015 года, сообщает пресс-служба компании.

Процесс реорганизации штата, задействованного в производстве данного вида продукции, начался 27 октября 2014 года. Сотрудникам, как сообщают в компании, были сделаны «альтернативные предложения по трудоустройству на производстве, исходя из возможностей филиала» и более 60% приняли эти предложения. Производство другой продукции продолжится согласно плану.

Напомним, сегодня, 22 декабря, в 16:30 работники пермского отделения «Нестле» выйдут на пикет перед зданием фабрики на ул. Героев Хасана.

«Руководство фабрики предпочло действовать закрыто и без долгосрочного плана. Данные об имеющихся вакансиях и штатном расписании были скрыты, принцип равноправия и справедливости, а также требования российского законодательства не были соблюдены. Рабочим высших разрядов были предложены лишь вакансии низкой квалификации, да и в тех многим впоследствии было отказано. Между тем, работа на фабрике есть, и компании нет никакой нужды разбрасываться людьми», — уверяют участники пикета.

Между тем, в компании уверяют, что готовы обеспечить работой всех постоянных сотрудников, а профсоюзный комитет был заранее уведомлен о сложившейся ситуации и дальнейших шагах компании «Нестле» в отношении работников.

#Бизнес#Сокращение#Сокращение штата
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