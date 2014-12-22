Пермский филиал «Нестле» прекращает выпуск суфле. Сотрудникам предлагают другие должности

«Руководство фабрики предпочло действовать закрыто и без долгосрочного плана. Данные об имеющихся вакансиях и штатном расписании были скрыты, принцип равноправия и справедливости, а также требования российского законодательства не были соблюдены. Рабочим высших разрядов были предложены лишь вакансии низкой квалификации, да и в тех многим впоследствии было отказано. Между тем, работа на фабрике есть, и компании нет никакой нужды разбрасываться людьми», — уверяют участники пикета.