«Праздник к нам приходит». У ДК Калинина появится каток

Подготовка к Новому году идет и в других частях Свердловского района. Например, в микрорайоне Владимирский по адресу: ул. Бригадирская, 4 установят ель и новогодние горки для детей. Для поклонников фигурного катания по ул. Нейвинская, 14 будет залит каток. Еще один каток в этом году появится у ДК им. Калинина.