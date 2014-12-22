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Posted 22 декабря 2014, 10:59

Published 22 декабря 2014, 10:59

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

«Праздник к нам приходит». У ДК Калинина появится каток

«Праздник к нам приходит». У ДК Калинина появится каток

22 декабря 2014, 10:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
В городе продолжается подготовка к Новому году.

На площади у Дворца культуры им. Солдатова появился ледовый городок под названием «Ледовая площадь». Его официальное открытие состоится завтра, 23 декабря.

В центре городка расположилась ель, украшенная разноцветными огнями. Вокруг нее — кружевное обрамление изо льда. С трех сторон площадь окружают ледяные светящиеся входные группы, центральную из которых венчает лира — символ вдохновения и гармонии. Кроме того тут же расположены четыре горки и Дед Мороз со Снегурочкой. Впервые на площади установили два светящихся фонтана.

Подготовка к Новому году идет и в других частях Свердловского района. Например, в микрорайоне Владимирский по адресу: ул. Бригадирская, 4 установят ель и новогодние горки для детей. Для поклонников фигурного катания по ул. Нейвинская, 14 будет залит каток. Еще один каток в этом году появится у ДК им. Калинина.

#Общество#Ледовый городок#Хэппи нью еар
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