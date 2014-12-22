Сбербанк полностью прекращает прием заявок по автокредитам, частично — по ипотеке

Процентная ставка по базовым ипотечным продуктам увеличена на два пункта, с 13 до 15% годовых. Также Сбербанк объявил об увеличении первоначального взноса с 10–15 до 20%, а на продукт «Ипотека по двум документам» — с 40 до 50%. Вдвое уменьшен максимальный срок, за который заемщик должен найти себе квартиру: с четырех месяцев до двух.