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Posted 22 декабря 2014, 10:30

Published 22 декабря 2014, 10:30

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Сбербанк полностью прекращает прием заявок по автокредитам, частично — по ипотеке

Сбербанк полностью прекращает прием заявок по автокредитам, частично — по ипотеке

22 декабря 2014, 10:30
Фото: Properm.ru.
Кроме того по базовым ипотечным продуктам повышены процентные ставки.

С 22 декабря Сбербанк прекратил прием заявок на выдачу автокредитов, сообщает «Российская газета». Одновременно прекращено кредитование части ипотечных продуктов: строительства жилых домов, загородной недвижимости и гаражей.

Процентная ставка по базовым ипотечным продуктам увеличена на два пункта, с 13 до 15% годовых. Также Сбербанк объявил об увеличении первоначального взноса с 10–15 до 20%, а на продукт «Ипотека по двум документам» — с 40 до 50%. Вдвое уменьшен максимальный срок, за который заемщик должен найти себе квартиру: с четырех месяцев до двух.

В Сбербанке подчеркивают, что нововведения не коснутся заключенных ранее договоров.

Напомним, 17 декабря Центробанк принял экстренное решение о повышении ключевой ставки до 17%. Таким образом, она выросла сразу на 6,5%. Следствием этого станет повышение доходности вкладов и стоимости кредитов.

#Банки#Сбербанк#Кредиты населению#Ключевая ставка
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