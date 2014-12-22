Сбербанк полностью прекращает прием заявок по автокредитам, частично — по ипотеке

Posted 22 декабря 2014, 10:30
Published 22 декабря 2014, 10:30
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
С 22 декабря Сбербанк прекратил прием заявок на выдачу автокредитов, сообщает «Российская газета». Одновременно прекращено кредитование части ипотечных продуктов: строительства жилых домов, загородной недвижимости и гаражей.
Процентная ставка по базовым ипотечным продуктам увеличена на два пункта, с 13 до 15% годовых. Также Сбербанк объявил об увеличении первоначального взноса с 10–15 до 20%, а на продукт «Ипотека по двум документам» — с 40 до 50%. Вдвое уменьшен максимальный срок, за который заемщик должен найти себе квартиру: с четырех месяцев до двух.
В Сбербанке подчеркивают, что нововведения не коснутся заключенных ранее договоров.
Напомним, 17 декабря Центробанк принял экстренное решение о повышении ключевой ставки до 17%. Таким образом, она выросла сразу на 6,5%. Следствием этого станет повышение доходности вкладов и стоимости кредитов.