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Posted 22 декабря 2014, 03:34

Published 22 декабря 2014, 03:34

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

СМИ будут штрафовать на миллион за оправдание экстремизма и терроризма

СМИ будут штрафовать на миллион за оправдание экстремизма и терроризма

22 декабря 2014, 03:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экстремизм
Законопроект подготовлен в целях усиления противодействия «злоупотреблению свободой массовой информации».

За призывы и оправдание экстремизма и терроризма в СМИ могут ввести штрафы от 100 тыс. до 1 млн рублей. Соответствующие поправки в КоАП внесло в Госдуму правительство.

Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов считает, что ведение административного штрафа за злоупотребление свободой массовой информации такого рода — это «не чрезмерное, а абсолютно правильное решение», пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ подготовлен в целях усиления противодействия «злоупотреблению свободой массовой информации».

Напомним, в июне депутаты Госдумы во втором чтении поддержали правительственные поправки, которые вводят уголовную ответственность не только за финансирование экстремизма, но и за агрессивные высказывания в Сети. Согласно поправкам, расширяется сфера действия статей «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В действующей редакции уголовная ответственность наступает за публичные призывы к экстремизму и возбуждение ненависти (в том числе с использованием СМИ).

#Общество#Терроризм#Штрафы#Экстремизм#Оправдание терроризма
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