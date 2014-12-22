СМИ будут штрафовать на миллион за оправдание экстремизма и терроризма

Напомним, в июне депутаты Госдумы во втором чтении поддержали правительственные поправки, которые вводят уголовную ответственность не только за финансирование экстремизма, но и за агрессивные высказывания в Сети. Согласно поправкам, расширяется сфера действия статей «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В действующей редакции уголовная ответственность наступает за публичные призывы к экстремизму и возбуждение ненависти (в том числе с использованием СМИ).