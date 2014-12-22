События пермской величины. 7 завершенных дел 2014 года

После бушующих культурной революцией лет последние три года в Прикамье напоминает событийный штиль. Злые языки говорят что в последний год Пермcкий край погрузился в мертвую тишину. Так или иначе, заметных и сколько-то важных решений в регионе было принято катастрофически мало. А тех, что были доведены до конца, и того меньше. Интересно, что большинство тем так и или иначе были связаны с культурой и сферой недвижимости.