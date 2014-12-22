События пермской величины. 7 завершенных дел 2014 года

Posted 22 декабря 2014, 04:00
Published 22 декабря 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
2014 год запомнится всем войной на Украине, «нашим Крымом» и бешеным ростом доллара и евро. В нашем тексте мы будем вспоминать только пермские события.
После бушующих культурной революцией лет последние три года в Прикамье напоминает событийный штиль. Злые языки говорят что в последний год Пермcкий край погрузился в мертвую тишину. Так или иначе, заметных и сколько-то важных решений в регионе было принято катастрофически мало. А тех, что были доведены до конца, и того меньше. Интересно, что большинство тем так и или иначе были связаны с культурой и сферой недвижимости.
«Культурная контрреволюция»
В этом году стараниями министра культуры в Перми прошла «культурная контрреволюция». Все, что было выплеснуто на берег гельмановской волной, Игорь Гладнев зарыл в песок. Ни красных человечков, ни айкон-мена, ни даже безобидного черного ангела, которого убрали в преддверии эстафеты Олимпийского огня, но так и не вернули на место.
Знаковым в контрреволюционной эпохе стал и переезд музея современного искусства, который, кажется, никак не связан с новой культурной политикой, но очень органично вписался в дух эпохи.
Нельзя забывать и о флагмане культурной политики эпохи экс-губернатора Олега Чиркунова - фестивале «Белые ночи». В 2014 году, кажется, было сделано все, чтобы в 2015 году фестиваль не состоялся. Точнее, чтобы вызвать у пермяков одну эмоцию: «Э, нет, нам такого больше не надо».
Летом 2013 года, выступая перед депутатами законодательного собрания Пермского края, тогда еще и.о. министра культуры Пермского края Игорь Гладнев заявил, что Пермь является ни больше, ни меньше, как культурной столицей мира! Больше таких слов министр культуры себе не позволял.
Кудымкарская драма
«Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура! ». Примерно так, со словами Чебурашки, в середине января открылся Кудымкарский драмтеатр. Дело хорошее, запишем его в положительные «завершенные дела». Спустя столько лет, актеры обрели свой дом, и даже могут приглашать триста гостей на свои выступления.
Есть и горошинка перца в этом готовом вкусном блюде. Как быстро театр открыли, также быстро его и закрыли. Точнее, закрыли официально — прокуратура города выдала предписание о запрете работы театра, так как отреставрированное здание находится в аварийном состоянии.
Ремонт и сейчас до конца не закончен, но театр, несмотря ни на что, в ноябре открыл сезон. Не помешало ни предписание прокуратуры, ни то, что акт приемки не подписан пожарными. Остается только позавидовать самоотверженности и настрою директора музея и его труппы.
Чтобы обрести, сначала нужно потерять. Свое место «Орден Ленина» потерял в ноябре 2013. Тогда Игорь Сапко назвал демонтаж памятного знака «крайне вызывающим». «Принципиально неправильно, что собственник отеля самостоятельно решил его демонтировать. Это объект муниципальной собственности! Мы приняли решение обратиться в прокуратуру. Сегодня точно будет оформлено заявление в полицию от имени главы администрации Ленинского района», — пообещал глава города.
Про обращение в прокуратуру больше ничего не было слышно. Юрист ООО «Отель Прикамье» Марина Наумова в день монтажа все объяснила так: «Гражданский кодекс знаем? Так вот, это объект бесхозяйный, и находится он на нашей территории. Согласно экспертизе, знак признан аварийным. Если что-то произойдет, и он кого-то придавит, нести ответственность будет отель».
Новое место для ордена выбрали практически сразу, позже провели конкурс, и за 1 720 100 бюджетных рублей «Орден Ленина» обрел свое новое место. Открытие состоялось 7 ноября 2014 года.
«Губит людей не пиво»
Одним из главных бизнес-событий года стало закрытие пермского завода «SUN Inbev». О закрытии филиала представители пивоваренного холдинга уведомили правительство 25 марта. Это решение объяснили ростом пивных акцизов и увеличивающимися расходами на рекламу.
Холдинг решил сконцентрировать объемы производства пива на других площадках, а пивоваренный завод вместе со всем оборудованием 16 октября выставил на продажу.
5 декабря исполнилось пять лет со дня пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». В конце ноября в здании, где располагался печально известный клуб, закончился ремонт.
Реконструкция здания началась 5 сентября 2011 года, когда с фасада сняли фотографии погибших, убрали цветы и свечи. После трагедии помещение перешло в муниципальную собственность.
В 2012 году сообщалось, что городские власти приняли решение передать помещение музею политических репрессий «Пермь-36», который позже от него отказался в пользу реабилитационного центра для пострадавших. Не исключалось и то, что площади будут использоваться для открытия новых офисов МФЦ.
В конце декабря, кажется, было принято окончательное решение по поводу, что же будет располагаться в отремонтированных помещениях. Тогда городская администрация заявила о своем намерении обратиться в пермскую городскую думу с вопросом о передаче помещения заявителю — автономной некоммерческой организации «Центр помощи пострадавшим при пожаре в клубе «Хромая лошадь» — в безвозмездное пользование.
Торжественное открытие музея PERMM в новом здании состоялось 30 июля. Тема с переездом музея современного искусства тянулась с конца 2013 года. Тогда прокуратура Ленинского района Перми направила иск в суд по поводу того, что здание Речного вокзала использовать больше нельзя. Оно в аварийном состоянии.
В декабре 2013 года суд этот иск рассмотрел и согласился с доводами прокуратуры. Начались поиски помещения. Среди возможных вариантов назывались здания по ул. Пермской, ул. Монастырской и несколько безымянных бизнес-центров в центре Перми.
В мае 2014 было принято окончательное решение — современное искусство разместится в трехэтажном помещении на бульваре Гагарина. 1 июля музей отработал свой последний день в речном вокзале и начал готовиться к переезду в новое здание.
Этот переезд прошел очень быстро и безболезненно, если сравнить, например, с вопросом о новом здании Пермской художественной галереи.
Ипподром
Если в «Год культуры», который был объявлен в этом году в России, можно припомнить краевым властям антикультурные события. То год лошади, по иронии судьбы, стал решающим для Пермского ипподрома.
В конце прошлого года краевые власти заявили о намерении построить новый ипподром во Фролах. 17 января 2014 года Виктор Басаргин заявил, что не считает площадку во Фролах «альтернативой решения вопросу по ипподрому».
Новую площадку так и не нашли, зато вход на ипподром закрыли, потом в конюшнях и вовсе отключили водоснабжение и подачу электроэнерги. Воду вернули, но через некоторое время конюшни начали сносить. Тогда и стало понятно — Пермскому ипподрому конец. Большая жирная точка.
2014 — год зеленой лошади и «Год культуры в России» подходит к концу. Что же приготовит для нас год «деревянной овцы»?
С наступающим, друзья!