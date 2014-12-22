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Posted 22 декабря 2014, 04:37

Published 22 декабря 2014, 04:37

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

В Санкт-Петербурге задержали преступника из Пермского края

В Санкт-Петербурге задержали преступника из Пермского края

22 декабря 2014, 04:37
Фото: Properm.ru.
Мужчина обвиняется в причинении тяжелых травм человеку.

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего жителя Пермского края. Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Во время расследования полиции удалось установить, что он скрывается в Ленинградской области. Его задержали и доставили в Прикамье. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление было совершено летом в Чусовом.

#Происшествия#Задержание#Розыск преступника
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