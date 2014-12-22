В Санкт-Петербурге задержали преступника из Пермского края

Posted 22 декабря 2014, 04:37
Published 22 декабря 2014, 04:37
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего жителя Пермского края. Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Во время расследования полиции удалось установить, что он скрывается в Ленинградской области. Его задержали и доставили в Прикамье. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление было совершено летом в Чусовом.