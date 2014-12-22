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Posted 22 декабря 2014, 15:00

Published 22 декабря 2014, 15:00

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Золотой iPhone: Apple вновь повышает цены смартфонов для России

Золотой iPhone: Apple вновь повышает цены смартфонов для России

22 декабря 2014, 15:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Apple
Ценники переписываются уже не первый раз. Связано это с резкой девальвацией рубля.

Цены на смартфоны Apple вновь растут. Стоимость iPhone 6 в магазине «Связной», у которого прямой контракт на продажу устройств с Apple, повышается уже второй раз за неделю. Ритейлеры увеличили ценник популярного гаджета в связи с рыночной ситуацией в России, сообщает ТАСС.

Переоценка «яблочных» смартфонов в магазинах в последний раз была 16 декабря. С того дня стоимость на iPhone 6 c 16 Гб памяти выросла на 9% — с 44 990 рублей до 48 990 рублей.

На 3% увеличилась цена на iPhone 6 Plus с 128 Гб памяти, составив 65 990 рублей, тогда как на прошлой неделе цифра на ценнике была 63 990 рублей. Отметим, что в конце ноября модели iPhone в «Связном» продавались за 39 990 рублей и 58 900 рублей соответственно.

Сегодня онлайн-магазин Apple Online Store обновил цены на устройства для России. Новые модели гаджетов iPhone 6 подорожали на 35%. Так, iPhone 6 на 16 Гб увеличил цену на 35,1%, до 53 990 рублей; iPhone 6 на 128 Гб — на 32%, до 69 990 рублей. Увеличился в цене на 32% iPhone 6 Plus на 16 Гб — до 61 990 рублей, а iPhone 6 Plus на 64 Гб — на 32,2%, до 77 990 рублей.

#Бизнес#Apple#Iphone#Рост цен#AppStore
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