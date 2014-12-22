Золотой iPhone: Apple вновь повышает цены смартфонов для России

Сегодня онлайн-магазин Apple Online Store обновил цены на устройства для России. Новые модели гаджетов iPhone 6 подорожали на 35%. Так, iPhone 6 на 16 Гб увеличил цену на 35,1%, до 53 990 рублей; iPhone 6 на 128 Гб — на 32%, до 69 990 рублей. Увеличился в цене на 32% iPhone 6 Plus на 16 Гб — до 61 990 рублей, а iPhone 6 Plus на 64 Гб — на 32,2%, до 77 990 рублей.