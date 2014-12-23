Дмитрий Медведев обязал «Роснефть» и «Газпром» продавать накопленную валюту

Posted 23 декабря 2014, 03:30
Published 23 декабря 2014, 03:30
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Правительство РФ обязало пять крупнейших госкомпаний-экспортеров («Газпром», «Роснефть», АЛРОСА, «Зарубежнефть» и ПО «Кристалл») с учетом их дочерних структур до 1 марта 2015 года привести размер чистых валютных активов к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября 2014 года, пишет «Коммерсантъ». В дальнейшем компаниям предписали не превышать этот показатель.
Выручка госкомпаний обеспечит 20–25% дневного биржевого оборота валюты и при стабилизации цен на нефть может реально поддержать и укрепить рубль, сообщает издание.
Соответствующую директиву 17 декабря, сразу же после поднятия Центробанком ключевой ставки, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев и разослал руководству госкорпораций. Представитель одной из пяти компаний рассказал, что по сути поручение правительства означает необходимость продать всю валюту, накопленную до 1 октября. По оценке участников валютного рынка, это примерно 40–50 млрд долларов. Если госкомпании будут продавать валюту равномерно, то дополнительные поступления на рынок составят около 1 млрд долларов в день в течение первых двух месяцев 2015 года.
Напомним, что на пресс-конференции 18 декабря президент России Владимир Путин предложил крупным компаниям более ритмично продавать валюту и ставить при этом в известность ЦБ. При этом Путин подчеркнул, что власти не собираются ограничивать экспортеров на валютном рынке.
Кроме того, на встрече с бизнесменами в Кремле 19 декабря глава российского государства пообещал, что никакого давления на бизнес не будет. «Даже затрагивая болезненную тему продажи валюты, он сказал: конечно, ваше право совершать такие операции, запретить вам этого никто не может, но стране сейчас нелегко, поэтому прошу проявить гражданскую ответственность», — поделился один из участников встречи.