Дмитрий Медведев обязал «Роснефть» и «Газпром» продавать накопленную валюту

Кроме того, на встрече с бизнесменами в Кремле 19 декабря глава российского государства пообещал, что никакого давления на бизнес не будет. «Даже затрагивая болезненную тему продажи валюты, он сказал: конечно, ваше право совершать такие операции, запретить вам этого никто не может, но стране сейчас нелегко, поэтому прошу проявить гражданскую ответственность», — поделился один из участников встречи.