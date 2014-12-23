Двух гималайских таров готовят к отправке из Пермского зоопарка в КНДР

Кстати, в ноябре пара гималайских таров уже покинула Пермский зоопарк. Они отправились в Большереченский зоопрак в Омской области. Что касается отправки пермских питомцев в КНДР, то в конце ноября туда переехали три 9-месячные самки красного волка.