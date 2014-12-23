Двух гималайских таров готовят к отправке из Пермского зоопарка в КНДР

Posted 23 декабря 2014, 07:35
Published 23 декабря 2014, 07:35
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 22 декабря, сотрудники Россельхознадзора и ветеринарной инспекции провели ветеринарно-санитарное обследование карантинного помещения и постановку в карантин двух молодых гималайских таров.
«Полукозы», как звучит в дословном переводе слово «тар», родились в Пермском зоопарке недавно. Они здоровые, активные, бодрые — отмечают в пресс-службе Россельхознадзора. После того, как пройдут карантин, тары отправятся в Корейскую Народную Демократическую Республику.
Кстати, в ноябре пара гималайских таров уже покинула Пермский зоопарк. Они отправились в Большереченский зоопрак в Омской области. Что касается отправки пермских питомцев в КНДР, то в конце ноября туда переехали три 9-месячные самки красного волка.